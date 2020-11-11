Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » «Оппозиционная платформа – За жизнь» вышла на первое место среди всех партий Украины, — соцопрос

«Оппозиционная платформа – За жизнь» вышла на первое место среди всех партий Украины, — соцопрос

«Оппозиционная платформа – За жизнь» вышла на первое место среди всех партий Украины, — соцопрос

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила бы наибольшую поддержку. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Киевского международного института социологии.


Так, согласно полученным данным, партию ОПЗЖ готовы поддержать 22,1% опрошенных. За ней следует «Европейская солидарность» с 19,3% поддержки. Правящая партия «Слуга народа», сформировавшая монобольшинство, занимает третье место. Ее готовы поддержать 18,7% респондентов.

Всего, как показывают результаты соцопроса, в ВР могут пройти шесть партий:


«Оппозиционная платформа — За жизнь» (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) — 22,1%,
«Европейская солидарность» (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) — 19,3%,
«Слуга народа» (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) — 18,7%,
«Батьківщина» (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) — 9,3%,
«Сила и честь» Игоря Смешко — 6,6%,
«Радикальная партия» Олега Ляшко — 5,4%.

Еще одна партия — «Голос» (4,7%) — находится на грани прохождения пятипроцентного барьера согласно данным по респондентам, которые определились с выбором и будут голосовать.

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, Киевским международным институтом социологии по собственной инициативе, в период 17−24 октября 2020 года. Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера. Общее количество респондентов — 1502 человека. Вероятная погрешность — 2,6%.

73 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Алиев выставит Армении счет за нанесенный в Карабахе ущерб
Алиев выставит Армении счет за нанесенный в Карабахе ущерб
Дом Советов в Калининграде спасёт признание объектом культурного наследия
Дом Советов в Калининграде спасёт признание объектом культурного
Когда самый короткий день в 2020 году
Когда самый короткий день в 2020 году
Чехия готова закупать американскую вакцину от Covid-19
Чехия готова закупать американскую вакцину от Covid-19
Московский детский технопарк «На Зорге» объявил конкурс для молодых дизайнеров и архитекторов
Московский детский технопарк «На Зорге» объявил конкурс для молодых
Власти Чечни в 2020 году начнут возводить две новые школы и два детских сада
Власти Чечни в 2020 году начнут возводить две новые школы и два
Египет и Израиль раздражены «неоосманскими порядками» Эрдогана — мнение
Египет и Израиль раздражены «неоосманскими порядками» Эрдогана —
Аглая Тарасова, Олеся Судзиловская, Дарья Повереннова и другие на премьере фильма "Еще по одной"
Аглая Тарасова, Олеся Судзиловская, Дарья Повереннова и другие на
Чешский грибник вместо грибов нашел меч и топор бронзового века
Чешский грибник вместо грибов нашел меч и топор бронзового века
Зеркальная дата 11.11: как исполнить свои желания в ноябре 2020 года
Зеркальная дата 11.11: как исполнить свои желания в ноябре 2020 года
Майли Сайрус снялась в гробу совершенно голой, чтобы помочь молодым бомжам-гомосексуалистам
Майли Сайрус снялась в гробу совершенно голой, чтобы помочь молодым
В 2021 году в московских школах откроются медиаклассы
В 2021 году в московских школах откроются медиаклассы

Топ на сегодня

Американская фальсификация: путь Трампа к президентству сохраняется
Американская фальсификация: путь Трампа к президентству сохраняется
МИД Южной Осетии: Российские миротворцы принесут стабильность в Карабах
МИД Южной Осетии: Российские миротворцы принесут стабильность
Взаимодействие образовательных организаций с родителями обсудят на III Общенациональном родительском форуме
Взаимодействие образовательных организаций с родителями обсудят на
Путин назначил Шульгинова министром энергетики
Путин назначил Шульгинова министром энергетики
11 ноября пройдет международный онлайн-форум «Школьное питание – источник укрепления здоровья детей. Объединение совместных усилий родителей, школы и государства»
11 ноября пройдет международный онлайн-форум «Школьное питание –

Еще по теме

Партия Зеленского остаётся лидером электоральных симпатий на Украине
Свежий рейтинг партий: поддержка "Слуги народа" упала ниже 30%
Пять партий проходят в Верховную раду Украины по данным экзитполов
"Слуга Народа" остается самой популярной партией в Украине