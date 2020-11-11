Опрос: 79% американцев признают победу Байдена

Анастасия Иванова

Большинство американцев полагают, что победу на состоявшихся выборах президента США одержал Джозеф Байден.

Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты социологического исследования, проведенного службой Ipsos и агентством Reuters.

Согласно приведенным данным, 79% респондентов называли победителем Байдена, 3% - действующего президента США Дональда Трампа. 13% выразили уверенность в том, что итоги выборов пока еще не подведены. 5% не дали ответа.

По словам исследователей, с тем, что победу одержал Байден, согласны почти все респонденты из числа демократов, а также около 60% опрошенных республиканцев.

Исследование было проведено в период с 7 по 10 ноября. В нем участвовали примерно 1,3 тысячи человек по всей стране. Вопросы им задавали по сети.