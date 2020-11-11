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Опрос: 79% американцев признают победу Байдена

Опрос: 79% американцев признают победу Байдена

Большинство американцев полагают, что победу на состоявшихся выборах президента США одержал Джозеф Байден.

Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты социологического исследования, проведенного службой Ipsos и агентством Reuters.

Согласно приведенным данным, 79% респондентов называли победителем Байдена, 3% - действующего президента США Дональда Трампа. 13% выразили уверенность в том, что итоги выборов пока еще не подведены. 5% не дали ответа.

По словам исследователей, с тем, что победу одержал Байден, согласны почти все респонденты из числа демократов, а также около 60% опрошенных республиканцев.

Исследование было проведено в период с 7 по 10 ноября. В нем участвовали примерно 1,3 тысячи человек по всей стране. Вопросы им задавали по сети.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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