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Подозрение на коронавирус у президента Эстонии не подтвердилось

Подозрение на коронавирус у президента Эстонии не подтвердилось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и шестеро ее подчиненных сдали тесты на коронавирус. Их результаты оказались негативными, пишет err.ee.

Об этом в среду утром глава государства рассказала в прямом эфире радиостанции Vikerraadio.

«Я понимаю, что вам интересно услышать, все ли хорошо. Все очень хорошо. Все те работники нашей канцелярии, которые в пятницу находились на встрече в Вильянди, по-прежнему здоровы, а вчерашние тесты у всех оказались негативными. Со среды по пятницу было очень много рабочих встреч, поэтому я тоже сделала тест. Его результат также оказался негативным», — отметила президент.

До конца недели Керсти Кальюлайд и шестеро ее подчиненных продолжат находиться в самоизоляции. По словам президента, 10-дневную самоизоляцию она считает разумной.

Накануне стало известно, что в минувшую пятницу, пребывая в Вильянди, президент контактировала с человеком, у которого позднее выявили коронавирус.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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