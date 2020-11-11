Путин назначил Савельева на пост министра транспорта

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу "Аэрофлота" Виталия Савельева на пост министра транспорта РФ, сообщается на сайте Кремля.

"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Савельева Виталия Геннадьевича министром транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил Госдуме назначить главой Минтранса главу "Аэрофлота" Виталия Савельева. Евгений Дитрих, занимавший с мая 2018 года пост министра транспорта России, был отправлен в отставку также 9 ноября.

Советом Федерации. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.