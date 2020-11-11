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Путин назначил Савельева на пост министра транспорта

Путин назначил Савельева на пост министра транспорта
Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу "Аэрофлота" Виталия Савельева на пост министра транспорта РФ, сообщается на сайте Кремля.

"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Савельева Виталия Геннадьевича министром транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил Госдуме назначить главой Минтранса главу "Аэрофлота" Виталия Савельева. Евгений Дитрих, занимавший с мая 2018 года пост министра транспорта России, был отправлен в отставку также 9 ноября.


Советом Федерации. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
# Политика
По материалам: ria.ru

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