Работники ресторанов и кафе объявили в Украине масштабную акцию протеста против «карантина выходного дня»

Алексей Вольцев

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 11 ноября, в 23 городах Украины работники заведений общественного питания выйдут на акцию против введения «карантина выходного дня». Об этом Украинская ресторанная ассоциация сообщает в своем Facebook.

«Сегодня очевидно, что власть не справляется с преодолением вируса. Но вместо взвешенных направленных эффективных действий мы видим хаотичные непрофессиональные решения, в результате которых отдельные отрасли становятся жертвами политики», — говорится в сообщении.

Работники ресторанов считают, что в стране применяются полумеры для выборочных отраслей.

«Нас — миллион. Это почти вдвое больше населения Черногории и немного меньше Эстонии», — отмечают авторы сообщения.

Они считают, что рестораны не являются местом наибольшей опасности, так как, по европейским данным, только 1,5−5% случаев заболеваний коронавиурсом связаны с посещением этих заведений.

«Мы точно знаем, что в условиях „карантина выходного дня“ нет никаких шансов ни для страны преодолеть вирус, ни для отрасли продолжать работать. Это путь в никуда», — говорится в заявлении.

Замглавы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук тоже не согласна с введением карантина выходного дня, передает журналист Андрей Павловский в своем Telegram-канале.

«Мы не очень понимаем модель, когда работает метро и общественный транспорт, где точно нет дистанции, и при этом не разрешают работать театру», — сказала Кравчук.

По ее мнению, карантин «выходного дня» разорит учреждения культуры и рестораны. Люди собираются выйти на протесты.

Напоминаем, против «карантина выходного дня» выступил также глава Минкульта.

Ранее сообщалось, что Максим Степанов объяснил, надолго ли вводится «карантин выходного дня».