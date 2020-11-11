Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Работники ресторанов и кафе объявили в Украине масштабную акцию протеста против «карантина выходного дня»

Работники ресторанов и кафе объявили в Украине масштабную акцию протеста против «карантина выходного дня»

Работники ресторанов и кафе объявили в Украине масштабную акцию протеста против «карантина выходного дня»

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 11 ноября, в 23 городах Украины работники заведений общественного питания выйдут на акцию против введения «карантина выходного дня». Об этом Украинская ресторанная ассоциация сообщает в своем Facebook.


«Сегодня очевидно, что власть не справляется с преодолением вируса. Но вместо взвешенных направленных эффективных действий мы видим хаотичные непрофессиональные решения, в результате которых отдельные отрасли становятся жертвами политики», — говорится в сообщении.

Работники ресторанов считают, что в стране применяются полумеры для выборочных отраслей.

«Нас — миллион. Это почти вдвое больше населения Черногории и немного меньше Эстонии», — отмечают авторы сообщения.

Они считают, что рестораны не являются местом наибольшей опасности, так как, по европейским данным, только 1,5−5% случаев заболеваний коронавиурсом связаны с посещением этих заведений.

«Мы точно знаем, что в условиях „карантина выходного дня“ нет никаких шансов ни для страны преодолеть вирус, ни для отрасли продолжать работать. Это путь в никуда», — говорится в заявлении.

Замглавы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук тоже не согласна с введением карантина выходного дня, передает журналист Андрей Павловский в своем Telegram-канале.

«Мы не очень понимаем модель, когда работает метро и общественный транспорт, где точно нет дистанции, и при этом не разрешают работать театру», — сказала Кравчук.

По ее мнению, карантин «выходного дня» разорит учреждения культуры и рестораны. Люди собираются выйти на протесты.

Напоминаем, против «карантина выходного дня» выступил также глава Минкульта.

Ранее сообщалось, что Максим Степанов объяснил, надолго ли вводится «карантин выходного дня».

635 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Более 400 российских миротворцев прибыли в Армению
Более 400 российских миротворцев прибыли в Армению
Якутия увеличит экспорт угля в страны АТР за счет увеличения добычи
Якутия увеличит экспорт угля в страны АТР за счет увеличения добычи
Путин назначил Савельева на пост министра транспорта
Путин назначил Савельева на пост министра транспорта
BI: США в "погоне" за Россией отправили в Арктику старый ледокол
BI: США в "погоне" за Россией отправили в Арктику старый ледокол
Роскомнадзор потребовал от Twitter разблокировать аккаунт "Комитета защиты национальных интересов"
Роскомнадзор потребовал от Twitter разблокировать аккаунт "Комитета
Стало известно, на каких условиях Депп оставит "Фантастические твари"
Стало известно, на каких условиях Депп оставит "Фантастические твари"
Ученые проверили эффективность популярной интервальной диеты для похудения
Ученые проверили эффективность популярной интервальной диеты для
Ежедневный рацион Амаль Клуни: что ест звезда на завтрак, обед и ужин
Ежедневный рацион Амаль Клуни: что ест звезда на завтрак, обед и ужин
Василиса Володина: календарь зачатия на 2021 год
Василиса Володина: календарь зачатия на 2021 год
Взаимодействие образовательных организаций с родителями обсудят на III Общенациональном родительском форуме
Взаимодействие образовательных организаций с родителями обсудят на
Стартовал VIII Всероссийский конкурс «Друзья немецкого языка»
Стартовал VIII Всероссийский конкурс «Друзья немецкого языка»
Городской округ Сириус после придания статуса федеральной территории станет университетским городом – Елена Шмелева
Городской округ Сириус после придания статуса федеральной территории

Топ на сегодня

Эрдоган принял отставку главы Минфина
Эрдоган принял отставку главы Минфина
Президент Украины заразился коронавирусом
Президент Украины заразился коронавирусом
Программы социальных инноваций Волгоградской области представлены на XI Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!»
Программы социальных инноваций Волгоградской области представлены на
Инсайдер об отношениях Доминика Уэста с женой после его "измены" с Лили Джеймс: "Их брак почти завершен"
Инсайдер об отношениях Доминика Уэста с женой после его "измены" с
Битва платьев: Дарья Коновалова против Ренаты Пиотровски
Битва платьев: Дарья Коновалова против Ренаты Пиотровски

Еще по теме

За время карантина в Украине ликвидировались 40% кафе и ресторанов
В Украине возобновили работу большинство кафе и ресторанов
Шахтеры планируют масштабную акцию протеста в Киеве
«Не заказывайте это никогда»: грязные тайны общепита раскрыли сотрудники кафе и ресторанов