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Требовал "чемодан денег" с победителя тендера: на Закарпатье чиновник задержан на взятке в 80 тыс грн

Требовал "чемодан денег" с победителя тендера: на Закарпатье чиновник задержан на взятке в 80 тыс грн

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Закарпатской области на взятке задержан глава одной из объединенных территориальных общин (ОТО).


Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог. Размер взятки составил 10% от суммы уже заключенного с подрядчиком договора — примерно 80 тысяч гривен.

В случае отказа взяточник угрожал предпринимателю не подписывать акты выполненных работ. Для передачи «отката» чиновник привлек своего знакомого в качестве посредника.

Уточняется, что глава ОТО был задержан при получении его посредником второй части взятки в 60 тысяч гривен.

Об участника преступного сговора отправлены в СИЗО, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, в сентябре стало известно о подозрении во взяточничестве для нардепа от СН Александра Юрченко. Ему инкриминируют лоббирование правок в законодательство за денежное вознаграждение. Суд взял его под стражу с возможностью выхода под залог 3,1 млн гривен. Тогда он вышел под залог, а в ноябре с него сняли электронный браслет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале ноября оперативники СБУ задержали на взятке председателя Черниговской районной государственной администрации, который одновременно является депутатом Черниговского областного совета. Взятку в 10 тысяч долларов чиновник требовал за разрешение на разработку детального плана территории, в соответствии с которым участок земли в 6 га в Черниговской области должен был сменить целевое назначение.

Фото: gp.gov.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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