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В Одессе автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, среди пострадавших двое подростков

В Одессе автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, среди пострадавших двое подростков

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Вечером во вторник, 10 ноября, в Одессе мчавшийся по проспекту Небесной Сотни автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.

По словам очевидцев, ДТП случилось напротив «Сити-Центра» — одного из самых крупных в городе торгово-развлекательных комплексов.

«Toyota мчалась со стороны Таировского жилого массива в направлении города, — рассказали свидетели происшествия. - Авто въехало в остановку общественного транспорта, где стояли люди. По предварительной информации, пострадали 4 человека, в том числе 17-летняя девушка, у которой, по словам медиков, серьезный открытый перелом ноги. Всех пострадавших уже забрала скорая помощь».

Стеклянная остановка разнесена вдребезги. На месте работают правоохранители, медики и спасатели. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

«Движение по проспекту Небесной Сотни затруднено. Патрульные полицейские осуществляют ручное регулирование дорожного движения и отводят транспорт», — сообщили в управлении патрульной полиции.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, водитель Toyota не справился с управлением и въехал прямо в остановку общественного транспорта.

«В результате травмы различной степени тяжести получили 39-летяя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина. Все они госпитализированы», — сообщили в полиции.

Стало известно, что у одной из пострадавших женщин серьезная черепно-мозговая травма. 39-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь уже прооперировали.

Как уточнил глава областного управления полиции Олег Бех, двое пострадавших — в тяжелом состоянии. Открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил дорожного движения», начато расследование.

Водитель Toyota, 1971 года рождения, по предварительным данным, при совершении аварии не находился в состоянии алкогольного либо наркотического обвинения. Он сообщил правоохранителям, что, уходя от столкновения с BMW, принял вправо и зацепил бордюр, после чего его автомобиль вылетел на остановку. Видео с камер наружного наблюдения возле места ДТП подтверждают слова водителя о наличии другого автомобиля.

Также выяснилось, что Toyota, за рулем которой находился 49-летний мужчина, ему не принадлежит.




Ранее «ФАКТЫ» сообщали об аналогичных ДТП в Киеве. Так, за последние месяцы в остановки общественного транспорта врезались автомобили на улице Олены Телиги и на Дарницкой площади.

Тем временем в столице мотоциклист снес трех человек на пешеходном переходе и сам чуть не погиб.


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# Украина
По материалам: fakty.ua

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