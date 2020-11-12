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Авиакатастрофа на Синае: жертвами крушения вертолёта стали западные военные

Авиакатастрофа на Синае: жертвами крушения вертолёта стали западные военные

Израильский источник сообщил агентству France-Presse, что в результате крушения вертолёта в египетской пустыне на Синайском полуострове сегодня, 12 ноября, погибли семь человек — пять американцев, гражданин Франции и гражданин Чехии.

Источник, пожелавший остаться неназванным, сказал, что жертвами авиакатастрофы, причины которой устанавливаются, стали представители Многонациональных сил по поддержанию мира и стабильности на Синайском полуострове.

Международный контингент был учреждён в 1979 году после подписания мирного договора между Египтом и Израилем. В настоящее время он выполняет наблюдательные функции. В состав Многонациональных сил входят военнослужащие из 12 стран — Австралии, Канады, Колумбии, Чехии, Фиджи, Франции, Италии, Новой Зеландии, Норвегии, Великобритании, США и Уругвая.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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