«Газпром» попытался продать газ в Турцию как можно дороже

Анастасия Иванова

«Газпром» провел аукционы по продаже газа в Турцию вне долгосрочных контрактов. Трейдеры говорят, что, возможно, компании удалось продать небольшие объемы по ценам, которые выше контрактных.

Вчера российская компания провела пять аукционов по продаже газа, сообщает ICIS. Трейдеры рассказали агентству, что в начале «Газпром» пытался продать топливо с поставкой на турецко-болгарскую границу в декабре по $ 181.81 за тысячу кубометров, но вынужден был снизить ее до $ 179.57.

Эта цена ниже котировок на самой ликвидной европейской бирже TTF, однако выше, чем «Газпром» будет поставлять в Турцию по долгосрочным контрактам, в которых стоимость топлива привязана к котировкам нефтепродуктов с временным лагом. Контрактные цены на декабрь для Турции составят $ 173, сообщили трейдеры.

По их данным, российская компания предлагала пять клипов по поставкам 2,8 тысяч кубометров газа в час в декабре. Однако, полагает источник ICIS, продали около тысячи кубометров час.

Сейчас «Газпром» поставляет газ в Турцию по долгосрочным контрактам с госкомпанией Botas и частными трейдерами. Самый крупный контракт на 16 млрд кубометров в год завершается в 2025 году. В первом полугодии импорт в Турцию снизился на 41% - до 4,7 млрд кубометров. Местные компании предпочли закупать более дешевый СПГ.

С одной стороны, условия долгосрочных контрактов выгодны «Газпрому» и турецкие компании обязаны выкупать 80% законтрактованного газа по условию «бери или плати». С другой стороны, при падении мировых цен на газ не все частные трейдеры еще в прошлом году смогли выдержать такие условия, контрактные объемы, судя по данным экспорта, нарушались всеми, а в ближайшие пять лет большая часть соглашений вообще закончит свое действие. Для российской компании ситуация ухудшается тем, что Турция начала получать газ по «Южному газовому коридору» из Азербайджана и обнаружила месторождение в Черном море. Кроме того, Москва и Анкара занимают разные позиции в в нескольких международных конфликтах, что делает положение «Газпрома» на местном рынке еще более зыбким.

В то же время европейская практика ЭТП показала, что при необходимости российская компания, у которой одни из самых низких затрат на добычу, может наращивать доходы не за счет цены, а за счет объемов. С лета «Газпром» установил самую низкую в Европе среднюю цену на газ на своей бирже, и, например, в июне продал на ЭТП рекордные 4,9 млрд кубометров.

Открытие точки доставки на турецко-болгарской границе актуально для потребителей «Газпрома» и на юго-востоке Европы. В конце года туда начнутся поставки газа из «Южного газового коридора», а в Греции и Хорватии скоро запустят новые терминалы СПГ.