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Грузия открыла воздушное пространство для российских миротворцев

Грузия открыла воздушное пространство для российских миротворцев

Власти Грузии по просьбе Еревана и Баку в виде исключения открыли воздушное пространство для российских самолетов, перевозящих российских миротворцев в Нагорный Карабах, заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе.

«На данном этапе, исходя из актуальности вопроса и ограниченного времени установления мира, по просьбе как армянской, так и азербайджанской сторон, часть российского миротворческого контингента в порядке исключения, в заранее согласованный и ограниченный период будет перевезена в зону противостояния через воздушное пространство Грузии. Об этом информированы наши партнеры», — цитирует Абашидзе РИА Новости.

По словам Абашидзе, Грузия оказала логистическое обеспечение миротворческому контингенту России «исходя из миротворческой конфигурации и с учетом национальных интересов страны».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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