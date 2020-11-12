Грузия открыла воздушное пространство для российских миротворцев

Алексей Вольцев

Власти Грузии по просьбе Еревана и Баку в виде исключения открыли воздушное пространство для российских самолетов, перевозящих российских миротворцев в Нагорный Карабах, заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе.

«На данном этапе, исходя из актуальности вопроса и ограниченного времени установления мира, по просьбе как армянской, так и азербайджанской сторон, часть российского миротворческого контингента в порядке исключения, в заранее согласованный и ограниченный период будет перевезена в зону противостояния через воздушное пространство Грузии. Об этом информированы наши партнеры», — цитирует Абашидзе РИА Новости.

По словам Абашидзе, Грузия оказала логистическое обеспечение миротворческому контингенту России «исходя из миротворческой конфигурации и с учетом национальных интересов страны».