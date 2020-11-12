Иран провёл спецоперацию по захвату лидера арабских сепаратистов страны

Алексей Вольцев

Министерство разведки Ирана арестовало лидера иранских этнических арабов-сепаратистов, подозреваемого в причастности к нападению на военный парад в 2018 году в провинции Хузестан, в результате которого погибли десятки человек, сообщило сегодня, 12 ноября, государственное телевидение Исламской Республики.

Оппозиционное движение иранских арабов под названием «Национальное сопротивление Ахваза» (НСА), которое стремится создать отдельное государство в богатой нефтью иранской провинции Хузестан, взяло на себя ответственность за нападение, в результате которого погибли до 30 человек, половину из которых составляли бойцы элитного Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

Боевики террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России) также взяли на себя ответственность за атаку, однако никаких доказательств в пользу причастности сторонников ИГИЛ к атаке представлено не было.

«Фараджолла Чааб, лидер сепаратистской группировки, арестован сотрудниками Министерства разведки Ирана», — говорится в сообщении.

При этом когда и при каких обстоятельствах в отношении лидера НСА, проживавшего в Швеции, была проведена спецоперация, не уточняется.

«В последние годы Чааб спланировал несколько других крупных атак в Тегеране и провинции Хузестан. Недавно он готовил новую террористическую операцию, которая провалилась благодаря усилиям иранского министерства разведки», — добавили в показанном в четверг телерепортаже.

Верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи после теракта заявил, что за ним стоят Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. Две указанные арабские монархии категорически отвергли обвинения духовного лидера ИРИ.

Как сообщало ИА Newstes, террористическая атака 22 сентября 2018 года во время военного парада в городе Ахваз, расположенного в юго-западной провинции Хузестан, последовала в первый день «Недели Cвященной обороны», когда в Иране отмечают начало войны с саддамовским Ираком в 1980 году. Огонь по толпе открыла группа боевиков в военной форме. Троих нападавших ликвидировали на месте, ещё один был задержан. Позднее от полученных ран он скончался в больнице. Погибли 29 человек, включая военных и мирных жителей. Официальный Тегеран возложил ответственность за теракт на «региональных спонсоров терроризма». Вокруг ответственности за теракт возникла конкуренция между двумя экстремистскими силами. Это хорошо известная террористическая организация ИГИЛ и малоизвестная широкой общественности группировка «Национальное сопротивление Ахваза», которой приписывают связи с Саудовской Аравией.