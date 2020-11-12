«Я восемь лет вымаливала у Бога это дитя… А ты его убил!»

Влада Некрасова

Центрально-Городской районный суд Кривого Рога отправил на два месяца под стражу (без альтернативы внесения залога) 29-летнего подозреваемого в том, что 7 ноября он убил двоих и ранил восемь человек: четырех мужчин, трех женщин и восьмилетнего мальчика. Сегодня жизни раненых ничего не угрожает, четверо еще остаются в больницах.

Как считают родные подозреваемого, нападение тот не планировал. Собирался еще в пятницу, 6 ноября, уехать в гости поездом к отцу в другой город (родители развелись 12 лет назад). Но, когда позвонил ему, отец сказал: «Сегодня ехать не надо. Приезжай лучше во вторник». Теперь мужчина очень жалеет, что отговорил сына ехать.

— Я выглянул в окно и увидел, как молодой человек в капюшоне и маске бьет девушку по лицу ножом, — вспоминает один из свидетелей нападения. — Я выскочил, его уже не было. Девушки — тоже. Выбежал во двор и увидел старушку с окровавленным лицом, которая сказала мне, что он во дворе. Я побежал за ним и увидел, как он бьет молодого парня и мужчину в шею ножом. Я подбежал к парню, у него из шеи текла кровь. Дал ему маску приложить к ране. И, чтобы не потерять из виду преступника, побежал за ним дальше. Гнался за ним и кричал людям, чтобы они уходили в сторону, потому что у него нож…

«Сын сказал: «Мама, ты иди вперед, а мы тебя догоним»

В момент задержания патрульной службой нападавший уверял, что «мы все живем в аду», а он сын Божий Адам, которому «Бог приказал убить 15 человек». Мужчина заявил, что у него при себе в портфеле «тетрадь смерти». «Но никто не откроет портфель, потому что есть судьба». На вопрос, где он гулял, задержанный ответил: «В Египте. Осирис меня зовут» (Осирис — бог возрождения, царь загробного мира в древнеегипетской мифологии и судья душ усопших. — Ред.). И добавил в конце, что сейчас люди устроят над ним самосуд, «как над Иисусом Христом».

— Было такое ощущение, что он специально совершал все эти преступления, добиваясь самосуда и казни толпы, чтобы «вознестись на небо», — говорят свидетели. — Был явно неадекватен.

Во время задержания 29-летний подозреваемый говорил, что «Бог приказал ему убить 15 человек». Фото Нацполиции

Во время обыска дома у подозреваемого обнаружили тетради со странными письменами и рисунками, а на стенах — мистические круги, нарисованные от руки.

…В РОВД задержанный так в себя и не пришел. По словам очевидцев, у него был «остановившийся стеклянный взгляд». Забившись в угол камеры, он целую ночь кричал.

В это же время в нескольких километрах от него кричала от горя женщина. Ее самые близкие — любимый муж Коля и сыночек Коленька — были мертвы.

— В воскресенье, 8 ноября, мы собирались ехать с мужем и сыном в Винницкую область, — рассказала со слезами на глазах 59-летняя Юлия Костецкая. — В субботу говорю им: «Хлопцы, надо что-то в дорогу купить… Давайте сходим в магазин». Сын сказал: «Мама, ты иди вперед, а мы тебя догоним». Я пошла в магазин «Восход», хожу-хожу, а хлопцев моих нет. «Вот гады, — думаю, — приду домой, я вам дам».

Все купила, возвращаюсь и вдруг телефонный звонок: «Вы знаете Костецкого Николая Антоновича?» — «Знаю…» — «Вашего мужа убили…»

Увидев окровавленного мужа на земле, женщина страшно закричала: «Коля, вставай!» Ей казалось, что он еще жив, что еще что-то можно сделать… Она потеряла сознание. Пришла в себя, когда ее начали бить по щекам, приводя в чувства. Рвалась к мертвому супругу, но ее уже туда не пускали.

Как все случилось, Юлия Алексеевна точно не знает. По Интернету кто-то распространил видео, снятое одной из камер наблюдения, где видно, как на ее 31-летнего сына нападает убийца. Отец, идущий вслед за сыном, пытается его защитить, но падает, сраженный многочисленными ударами ножа. На этом видео обрывается. Говорят, 66-летний Николай пытался потом дойти домой, но не смог.

Я видела это видео, но не рассказываю бедной женщине о нем.

— Хоть бы одного оставил, нелюдь! — рыдает мать. — Как мне теперь жить? Хочу спросить у него: «За что? Я вымаливала это дитя у Бога целых восемь лет… А ты его убил!»

От ножевых ранений 31-летний Николай скончался на месте нападения

Немного успокоившись, женщина рассказывает, что после первого выкидыша у них с мужем восемь лет не было детей. Она долго лечилась, но все без толку. Знакомая, которая работала в роддоме, рассказывала, что там есть брошенные детки. Юля присмотрела девочку, но ее удочерили. И тогда женщине сказали: «В отделении лежит мальчик. Пять месяцев. Правда, очень больной, слабенький». Ей вынесли ребенка. Его звали Коля. Как и мужа.

«Почти вся родня была против. А я говорила: «Коля будет мой, и точка»

— Когда я взяла его на руки, он начал плакать, — вспоминает Юлия. — Такой светловолосый, худенький. Какой-то весь синий. Аж фиолетовый. Шкурка на ручках, как рыбья чешуя. Ну, а потом так прижался ко мне… И положил ручку на грудь. Мы с мужем посмотрели друг на друга и все поняли. «Мы его забираем», — сказал Коля.

Почти вся родня была против: «Ты что? Ты не знаешь, что из него получится». «Коля будет мой, и точка. Он самый лучший», — сказала всем я.

У его биологической матери было 15 детей. И после Коли еще девочка родилась. Та женщина сильно пила. Надолго их бросала. Коленьку забирали из полуразрушенной хаты. Он чуть не умер. Медсестры рассказывали, что его нашли в каких-то тряпках на полу рядом с кошкой. Он сосал ее молочко, а котята его облизывали и согревали. Так и выжил. Когда милиция его забирала, кошка не давала, бросалась на людей…

Полюбила я своего сыночка без ума. А потом его биологическая мать начала заявлять: «Я Колечку заберу». Моя подруга говорит ей: «Не трожь ребенка! Ты должна целовать следы ног Юли, потому что она спасла пацана от голодной смерти, от страшной судьбы. Она из него человека сделает».

Но видите, как получилось… Ненадолго, получается, я сыночка отвоевала. На каких-то тридцать годков. Забрали его у меня… И мужа Колю тоже.

— Может быть, уже тогда были какие-то тревожные предчувствия? Знаки?

— Ничего такого. Ну, свекровь, которая жила в Винницкой области, все время повторяла: «Вы вместе не будете… Я вас разведу». Очень любила своего сына. Он сельский, а я городская, из Желтых Вод. Ну не нравилось ей, что городская в семью вошла. Вот и получилось, что мы перестали с Колей жить. Навечно. Но вряд ли она это имела в виду… Не могла она такого желать.

Юлия Костецкая с мужем Николаем. Накануне трагедии никаких тревожных предчувствий у женщины не было. Фото из семейного альбома

— Сын радовал вас успехами?

— Уже успехом было то, что я его вылечила. Все детство за его здоровье боролась. Даже сейчас, когда он вырос, сделали две операции на легких: удалили кисты. Сын окончил восемь классов. Учился на крановщика. Работал в охране. Женился. Родилась дочечка. Сын ее очень любил. Правда, в последнее время отношения у Коли с женой не очень ладились, но он надеялся на лучшее…

Я вот все думаю о том, что сын в последний момент меня отправил в магазин на пять минут раньше. А если бы мы пошли все вместе и этот маньяк на нас напал, там бы все и остались лежать. Я инвалид третьей группы, опорно-двигательный аппарат. Ни убежать, ни бороться… Получается, что Колечка погиб, а меня спас. А я его не смогла. И мужа Колю тоже потеряла.

У меня жизнь с мужем моим только началась. Мы ведь и расходились, и жили несколько лет отдельно. Потом решили опять попробовать начать вместе. И, когда сошлись, такой он нежный был, такой внимательный, что сын аж ревновал: «Мама, что вы все время вместе ходите».

«Выключу свет — и мне кажется, что они рядом, что живы»

Юлия вспоминает, как Николай Антонович заботился о ней. Приносил тормозки на работу в супермаркет, где жена работает фасовщиком. И ноги ей мазал лечебной мазью, когда болели. И шею, когда протянуло. Любили с ним вместе и поговорить, и приготовить вкусный ужин. В последнее время он просил суп с фрикадельками, очень его любил. Мечтали летом уехать на море. Сделать ей операцию по удалению катаракты, а сыну — третью операцию на легких…

— Решила я их везти хоронить в Желтые Воды, — говорит вдова. — Туда, где лежат мои родители. Попрошу, чтобы и для меня там местечко оставили.

— Кто вам сейчас помогает?

— Соседи, друзья. Собрали деньги, помогли с похоронами. Спасибо большое им. Низкий поклон. Сейчас бы притулиться к кому-то родному, поплакать. А родственников рядом нет… Сплю сейчас я не на подушке, а на курточке моего дорогого любимого мужа Николая Антоновича и на шапке сына, и на летней фуражке мужа. И фото сыночка любимого моего Коли рядом на вещах лежит… Выключу свет — и мне кажется, что они рядом, что живы.

Не думала, что такое со мной произойдет. Раз — и у тебя никого нет. Ни мужа, ни сына, ни помощи на старости лет. Остались дома только котик и морская свинка… (Плачет.) И внучечка, конечно. Она постоянно спрашивает: «Где папа? Он меня на машине обещал покатать».

Думаю, что тот убийца совсем не дурачок, он с нормальной головой… Разве это справедливо, что в таком возрасте я осталась одна? А он хочет выйти?! Пусть его накажут по всей строгости закона. Хоть какая-то справедливость должна быть на этой земле…

Нападавший потребовал для себя смертной казни

Первое заседание суда 9 ноября длилось восемь часов. Психическое состояние подозреваемого было нестабильным. Он высказал недоверие суду, но его ходатайство не удовлетворили, и заседание продолжили. Мужчина требовал приезда из другого города отца, повторяя, что «доверяет только ему». Отец на заседание не приехал. Подозреваемому была назначена психоневрологическая экспертиза. Криминальное производство открыто по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

В крови нападавшего не было обнаружено следов наркотиков, алкоголя и лекарственных препаратов. В кабинете следователя он требовал для себя смертной казни — в порядке исключения. 29-летний парень часто ездил на заработки в другие страны, но последний год, в частности и из-за карантина, нигде не работал. Обычно подрабатывал то автослесарем, то продавцом, то охранником, то сборщиком мебели. Не пил, не курил, занимался спортом. Накануне убийства провел вечер с родными, и агрессии ни тогда, ни ранее не проявлял. Год назад в течение нескольких дней у него были панические атаки. Вскакивал и кричал по ночам, ему снились страшные сны.

По словам матери подозреваемого, в детстве сын становился свидетелем насилия в семье со стороны своего отца, ее бывшего мужа. В школе был атеистом. В последнее время он жил в собственной квартире один: с девушкой они разошлись. Странностей за сыном женщина не замечала: разве что, вернувшись из Чехии, стал вести здоровый образ жизни и часто говорил, что нужно жить праведно. В их роду никого с психическими заболеваниями не было. На учете в психоневрологическом диспансере сын не состоял, но страдал головными болями из-за повышенного давления.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал информацию о личности мужчины, устроившего резню в Кривом Роге, а в сети появилось видео злоумышленника сразу после задержания.

Ранее в Днепре задержали преступника, который нападал на прохожих, бил их, резал ножом и при этом снимал происходящее на видео.