Лавров: Россия потребует от США гарантий инспектировать их военные объекты
Россия потребует у стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН) возможности совершать полеты в том числе над американскими объектами на их территории, а также потребует от них взять на себя обязательство не передавать США информацию, полученную в ходе полетов над РФ. Об этом сегодня, 12 сентября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.
«Во-вторых, что они категорически обязуются не передавать данные о полетах над Российской Федерацией Соединенным Штатам Америки», — сказал он.
Лавров указал на то, что договор исключает возможности передачи полученной в ходе полетов в рамках режима открытого неба информации странам, которые не являются участниками ДОН. Однако, как отметил глава МИД, США «активно обрабатывают» своих союзников по НАТО, чтобы те подписали документы о том, что, когда эти страны останутся в договоре без США, они передавали им данные, полученные в ходе полетов на Россией.
Глава МИД РФ добавил, что Вашингтон требует от своих европейских союзников и других западных стран отказывать России в запросах совершать полеты над американскими военными объектами на их территории.
ИА Newstes напоминает: Договор по открытому небу — это многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.
Договор устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 государств. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.