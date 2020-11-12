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Лавров: Россия потребует от США гарантий инспектировать их военные объекты

Лавров: Россия потребует от США гарантий инспектировать их военные объекты

Россия потребует у стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН) возможности совершать полеты в том числе над американскими объектами на их территории, а также потребует от них взять на себя обязательство не передавать США информацию, полученную в ходе полетов над РФ. Об этом сегодня, 12 сентября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

«Если договор захотят оставить в силе и если мы захотим в нем остаться, мы будем требовать от наших партнеров письменно, юридически подтвердить нам, что они, во-первых, не будут запрещать полеты над какой-либо частью своей территории. Есть там американские базы, нет там американских баз, это их территория, территория западных стран, остающихся в договоре», — отметил министр.
«Во-вторых, что они категорически обязуются не передавать данные о полетах над Российской Федерацией Соединенным Штатам Америки», — сказал он.

Лавров указал на то, что договор исключает возможности передачи полученной в ходе полетов в рамках режима открытого неба информации странам, которые не являются участниками ДОН. Однако, как отметил глава МИД, США «активно обрабатывают» своих союзников по НАТО, чтобы те подписали документы о том, что, когда эти страны останутся в договоре без США, они передавали им данные, полученные в ходе полетов на Россией.

«Совсем непорядочно. То есть мы совсем никому ничего не хотим показывать, а сами будем из наших союзников нелегально выжимать информацию, которую они по условиям договора не имеют права американцами передавать», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что Вашингтон требует от своих европейских союзников и других западных стран отказывать России в запросах совершать полеты над американскими военными объектами на их территории.

«Это грубейшее нарушение договора. Американцы заставляют своих партнеров выдвигать нам такие требования. Мы, естественно, смириться с этим не сможем», — сообщил он.

ИА Newstes напоминает: Договор по открытому небу — это многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Договор устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 государств. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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