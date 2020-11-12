Львов будет судиться с Кабмином из-за "карантина выходного дня"
Сегодня, 00:00 Влада Некрасова
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»
Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине «выходного дня», и ожидает лишь обнародования постановления правительства. Об этом в соцсети сообщил мэр Львова Андрей Садовый, который 11 ноября поддержал требования протестующих предпринимателей.
В своем посте он снова назвал локдаун на выходных абсурдом.
«За субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. И это не история о развлечениях — это живые деньги, которые кормят тысячи семей», — объяснил он свою точку зрения.
Напомним, в октябре власти Тернополя пытались обжаловать в суде новое карантинное зонирование в Украине.3 Сделайте "ФАКТЫ"
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По материалам: fakty.ua