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Львов будет судиться с Кабмином из-за "карантина выходного дня"

Львов будет судиться с Кабмином из-за "карантина выходного дня"

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине «выходного дня», и ожидает лишь обнародования постановления правительства. Об этом в соцсети сообщил мэр Львова Андрей Садовый, который 11 ноября поддержал требования протестующих предпринимателей.

В своем посте он снова назвал локдаун на выходных абсурдом.

«За субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. И это не история о развлечениях — это живые деньги, которые кормят тысячи семей», — объяснил он свою точку зрения.

Напомним, в октябре власти Тернополя пытались обжаловать в суде новое карантинное зонирование в Украине.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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