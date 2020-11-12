Миротворческий бросок России: выставили посты и вошли в Степанакерт

Анастасия Иванова

Российские миротворцы выставили десять постов в Лачинском коридоре, соединяющем Армению и Нагорный Карабах. Об этом сообщил сегодня, 12 ноября, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Часть размещаемого в регионе миротворческого контингента уже дислоцирована в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

«Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17.00 вошёл в город Степанакерт», — проинформировали в военном ведомстве.

Напомним, для контроля за соблюдением договорённостей о прекращении боевых действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в зоне конфликта, а также вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Размещение мотострелковых батальонов ВС России в рамках миротворческой операции планируется в Степанакерте и Мардакерте. Штаб командования миротворческой операцией будет располагаться в районе Степанакерта. Всего для развёртывания миротворческого контингента в зоне карабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и спецтехники ВС РФ.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта будут размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной НКР.