СМИ: Трамп начинает понимать, что проиграл

Лидия Мартынова

Несколько советников действующего президента США Дональда Трампа считают, что он может перестать оспаривать результаты выборов, но не признает свое поражение даже после окончательного подсчета всех голосов.

Об этом сообщил канал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Не ждите, что он признает. Он скажет что-то вроде: «Мы не можем доверять результатам, но я их не оспариваю», — сказал один из его высокопоставленных советников.

«Он признает результаты, и мы никогда не узнаем, насколько они точны», — сообщил другой его советник.

Часть советников Трампа до сих пор верят в его возможную победу и продолжают поддерживать его попытки бороться, однако их количество постепенно сокращается. Некоторые помощники действующего президента отмечают, что Трамп постепенно осознает тот факт, что результаты выборов не будут отменены.

«Даже Трамп понимает, что вероятность изменения результатов практически равна нулю», — заявил один из его помощников.

По данным телеканала, многие сторонники президента прилагают усилия, чтобы убедить Трампа двигаться дальше.

«В подавляющем большинстве случаев президент приходит к пониманию, что ему нужна стратегия, чтобы двигаться дальше», — сказал один из советников.

В частности, сторонники Трампа призывают его принять участие во втором туре выборов в сенат Джорджии для укрепления своего влияния в Республиканской партии.

По данным СМИ, на выборах президента США победил Джозеф Байден, он уже заявил о своей победе. Президент Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.