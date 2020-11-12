Украинский план по Донбассу направлен на срыв Минских соглашений — Грызлов

Алексей Вольцев

План урегулирования конфликта на Донбассе, предложенный украинской стороной на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ), противоречит Минским соглашениям.

Такое мнение по итогам заседания ТКГ 11 ноября высказал полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов. Он заявил журналистам, что действия Киева можно расценивать, как шаг к окончательному отказу от этих соглашений.

«Представленные Украиной предложения полностью противоречат Минским соглашениям и нормандским обещаниям Украины. Это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию Минских соглашений», — подчеркнул представитель Кремля.

По его мнению, представленный украинский проект плана является «очередной имитацией переговорного процесса» и преследует единственную цель — созыв еще одного саммита в «нормандском формате».

Полпред отметил, что при этом Украина категорически отказалась предусматривать какие-либо гарантии со своей стороны по выполнению плана действий. Грызлов добавил, что предложение Киева может усугубить ситуацию и «привести к очередному кризису в переговорах».

Как сообщало ИА Newstes, 5 ноября глава украинской делегации в ТКГ предложил очередной «новый» мирный план по Донбассу, в котором нет ничего нового. Он предполагает, что первым делом ДНР и ЛНР должны самораспуститься и сдаться на милость Киева.

После того, как в Москве указали на то, что этот план противоречит Минским соглашениям, Кравчук заявил, что Украину «водят за нос» и Минский процесс пора закрывать.