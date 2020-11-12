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Украинский план по Донбассу направлен на срыв Минских соглашений — Грызлов

Украинский план по Донбассу направлен на срыв Минских соглашений — Грызлов

План урегулирования конфликта на Донбассе, предложенный украинской стороной на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ), противоречит Минским соглашениям.

Такое мнение по итогам заседания ТКГ 11 ноября высказал полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов. Он заявил журналистам, что действия Киева можно расценивать, как шаг к окончательному отказу от этих соглашений.

«Представленные Украиной предложения полностью противоречат Минским соглашениям и нормандским обещаниям Украины. Это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию Минских соглашений», — подчеркнул представитель Кремля.

По его мнению, представленный украинский проект плана является «очередной имитацией переговорного процесса» и преследует единственную цель — созыв еще одного саммита в «нормандском формате».

Полпред отметил, что при этом Украина категорически отказалась предусматривать какие-либо гарантии со своей стороны по выполнению плана действий. Грызлов добавил, что предложение Киева может усугубить ситуацию и «привести к очередному кризису в переговорах».

Как сообщало ИА Newstes, 5 ноября глава украинской делегации в ТКГ предложил очередной «новый» мирный план по Донбассу, в котором нет ничего нового. Он предполагает, что первым делом ДНР и ЛНР должны самораспуститься и сдаться на милость Киева.

После того, как в Москве указали на то, что этот план противоречит Минским соглашениям, Кравчук заявил, что Украину «водят за нос» и Минский процесс пора закрывать.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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