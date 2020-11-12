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В Карабахе устанавливаются наблюдательные посты российских миротворцев

В Карабахе устанавливаются наблюдательные посты российских миротворцев

Подразделения российской 15-й отдельной миротворческой бригады, направленные в зону нагорнокарабахского конфликта, совершили марш протяженностью свыше 300 километров в армянский город Горис. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

«Колонна подразделений 15-й отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта, совершила марш протяженностью свыше 300 км и прибыла в район сосредоточения в город Горис», — отметили в военном ведомстве.


В состав подразделений входят военнослужащие по контракту, которые прошли спецподготовку для выполнения миротворческих миссий. В частности, они изучали нормы международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах.

«Миротворческий контингент оснащен современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями «Тигр» и «Тайфун», — добавили в Минобороны.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Кроме того, Баку и Ереван должны провести обмен пленными и телами погибших.

Минобороны России в среду сообщило, что по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара был подписан Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Он будет находиться на территории Азербайджана.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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