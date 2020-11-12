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В Украине заразившихся коронавирусом будут лечить плазмой крови уже переболевших COVID-19

В Украине заразившихся коронавирусом будут лечить плазмой крови уже переболевших COVID-19

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Министерстве здравоохранения, начавшем распределять по больницам регионов препарат против COVID-19, сделали еще один шаг, направленный на борьбу с коронавирусом: изменили протокол лечения опасного заболевания.

В частности, в него внесли разрешение на использование реконвалесцентной плазмы из крови переболевших коронавирусом, передает УНН со ссылкой на приказ ведомства от 11.11.2020 № 2583 «О внесении изменений в протокол «Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)».

В министерстве поясняют, что речь идет о так называемой «антиковидной» плазме, которая содержит высокие титры антител класса IgG против коронавируса SARS-CoV-2.

Согласно новому протоколу Минздрава, оптимальным является введение плазмы в начале заболевания (до появления антител у больного).


Наиболее эффективно — в первые 72 часа от появления первых клинических симптомов. Реконвалесцентная плазма может быть также использована для раннего специфического лечения COVID-19 только для пациентов с лабораторно подтвержден SARS-CoV-2, тяжелое или критическое течение заболевания, а также имеют возможные факторы прогрессирования до тяжелого или критического состояния.

В то же время в агентстве отмечают, что в украинских службах крови пока не знают, что и как должны делать с реконвалесцентной плазмой.

Также неизвестно, каким образом Минздрав планирует наладить процесс сбора «антиковидной» плазмы и организовать отбор потенциальных доноров. Сейчас в Министерстве здравоохранения УНН не предоставили ответов на эти вопросы.

Как известно, проверить, имеет ли человек антитела класса IgG к коронавирусу и может ли стать потенциальным донором плазмы для лечения тяжелобольных, можно только с помощью ИФА-теста.

Изменение протокола важно в нынешних реалиях: по мнению министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине период высокой заболеваемости COVID-19 продлится до апреля 2021 года, и главой задачей этого периода является снижение количества жертв коронавируса.

«Мы будем довольно сложно проходить этот период. Считаем, что до апреля. Речь не идет о том, чтобы мы его проходили легко — мы будем его проходить тяжело. Главное сейчас — с какими человеческими потерями мы его пройдем. Наша задача — чтобы количество потерь, жертв COVID-19 было как можно меньше», — сказал Степанов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в среду, 11 ноября, Кабинет министров утвердил карантин выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В то же время правительство отказалось от адаптивного карантина и вернуло общенациональные ограничения. Теперь вся территория Украины окажется в «оранжевой зоне» карантина. Предварительно, карантин выходного дня продлится до 30 ноября.

Фото: dw.com

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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