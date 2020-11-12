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Вслед за Львовом: в Ровно не будут уходить на карантин выходного дня

Вслед за Львовом: в Ровно не будут уходить на карантин выходного дня

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Львов стал не единственным городом, отказавшимся вводить «карантин выходного дня». Вслед за львовским мэром решение Минздрава раскритиковал городской голова Ровно, о чем и заявил в видеообращении. В областном центре решили, что в ближайшие субботу-воскресенье (14−15 ноября) выполнять распоряжение Кабмина не будут. А окончательное решение примет городская комиссия, которая соберется на следующей неделе (ориентировочно 16 ноября).


«Что касается карантина выходного дня, то могу сообщить следующее. Ждем селекторного совещания в областной администрации. После этого соберем городскую комиссию в понедельник. Результаты заседания комиссии сразу сообщим», — заявил мэр Ровно Владимир Хомко.

Тем временем в Ровенском районе предприниматели перекрыли крупную трассу Киев — Чоп, протестуя против субботне-воскресного карантина. В блокировании дороги участвуют около 70 представителей малого бизнеса.

Напомним, карантин выходного дня предполагает, что в субботу-воскресенье из сферы обслуживания будут работать лишь аптеки, АЗС, продуктовые магазины, ветеринарные аптеки и доставка еды. Решение уже назвали «глупостью».

Фото khomko.rv.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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