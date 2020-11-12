Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зеленский записал видеообращение из больницы

Зеленский записал видеообращение из больницы

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение из больницы «Феофания», куда его госпитализировали после инфицирования коронавирусом.

В кадре глава государства предстал на фоне государственных символов и оптимистично рассказал, что чувствует себя «достаточно хорошо», поблагодарив украинцев за поддержку и отчитавшись о продолжении работы в условиях самоизоляции.

«Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме… Все дни у меня проходят совещания, важные переговоры в онлайне, работа в целом и даже такие теплые личные встречи, как сейчас», — говорит Зеленский.


Напомним, после новости об инфицировании президента его страницы в соцсетях засыпали нелицеприятными отзывами.

116 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Металлочерепица и профилированный лист от компании «Металл Профиль»
Металлочерепица и профилированный лист от компании «Металл Профиль»
It-вещь: Jackie 1961 — перерождение сумки Gucci, ставшей легендой благодаря Жаклин Кеннеди
It-вещь: Jackie 1961 — перерождение сумки Gucci, ставшей легендой
2020 год установил рекорд по числу тропических циклонов в Северной Атлантике
2020 год установил рекорд по числу тропических циклонов в Северной
В Кузбассе запустят образовательно-просветительский проект про школьное питание
В Кузбассе запустят образовательно-просветительский проект про
В Минпросвещения России обсудили развитие системы казачьего образования
В Минпросвещения России обсудили развитие системы казачьего
В Минпросвещения России подвели итоги летней оздоровительной кампании 2020 года
В Минпросвещения России подвели итоги летней оздоровительной кампании
Росстат предупредил, как может упасть ВВП в третьем квартале
Росстат предупредил, как может упасть ВВП в третьем квартале
Избитый Романом Широковым судья пожаловался генпрокурору
Избитый Романом Широковым судья пожаловался генпрокурору
Иран провёл спецоперацию по захвату лидера арабских сепаратистов страны
Иран провёл спецоперацию по захвату лидера арабских сепаратистов
«Новые мутанты»: История, которой не суждено было стать успешной
«Новые мутанты»: История, которой не суждено было стать успешной
Быстрый онлайн займ на карту от «Turbomoney»
Быстрый онлайн займ на карту от «Turbomoney»
Лето на "Сплетнике": где и как отдыхают Оксана Самойлова, Николь Шерзингер и другие звезды
Лето на "Сплетнике": где и как отдыхают Оксана Самойлова, Николь

Топ на сегодня

В Мордовии до 2024 года создадут 95 центров «Точка роста»
В Мордовии до 2024 года создадут 95 центров «Точка роста»
Без России Грузия была бы иранским ханством или турецким вилайетом — мнение
Без России Грузия была бы иранским ханством или турецким вилайетом —
Конкурс «АгроНТИ-2020» собрал 62 тысячи участников из 18 регионов России
Конкурс «АгроНТИ-2020» собрал 62 тысячи участников из 18 регионов
В Прикамье почти 1000 жителей, пострадавших от коронавируса, приступили к обучению
В Прикамье почти 1000 жителей, пострадавших от коронавируса,
Появились первые скриншоты и детали FIFA 21 для PS5 и Xbox Series
Появились первые скриншоты и детали FIFA 21 для PS5 и Xbox Series

Еще по теме

Будет долечиваться дома: Елену Зеленскую выписали из больницы
Зеленский ездит в офис: стало известно, как работает президент после заражения жены COVID-19
Зеленский выполнил требование луцкого террориста: опубликовано видео
Зеленский снял маску в толпе, потому что напугал ею ребенка