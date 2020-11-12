Зеленский записал видеообращение из больницы

Лидия Мартынова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение из больницы «Феофания», куда его госпитализировали после инфицирования коронавирусом.

В кадре глава государства предстал на фоне государственных символов и оптимистично рассказал, что чувствует себя «достаточно хорошо», поблагодарив украинцев за поддержку и отчитавшись о продолжении работы в условиях самоизоляции.

«Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме… Все дни у меня проходят совещания, важные переговоры в онлайне, работа в целом и даже такие теплые личные встречи, как сейчас», — говорит Зеленский.

Напомним, после новости об инфицировании президента его страницы в соцсетях засыпали нелицеприятными отзывами.

