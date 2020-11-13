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Американские СМИ: Россия создает еще одну возможность ядерного удара

Американские СМИ: Россия создает еще одну возможность ядерного удара

Россия создает возможность для нанесения ответного ядерного удара в случае нападения, создавая еще один пункт управления ядерными силами. При этом новый «бункер» может быть связан с советско-российским комплексом автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»).

Об этом 12 ноября пишет американский портал The Drive.

Журналисты отмечают, что США известны два российских центра управления ядерными силами в рамках системы «Периметр» подземные бункеры в горном массиве Косьвинский Камень (Северный Урал) и горе Ямантау (Южный Урал). При этом, по имеющимся данным, похожи они на то, что «можно увидеть в фильмах о Джеймсе Бонде».

Издание отмечает, что объекты на Урале, строительство которых началось в 1970-х годах, «обеспечивают, вероятно, наилучшую защиту» от ядерного удара, так как хорошо защищены и залегают на большой глубине (300 и 900 м соответственно).

Теперь же Россия сообщила о наличии еще одного центра управления, хотя не исключается, что речь шла и просто об усовершенствовании уже имеющихся, говорится в материале.

«Стоит отметить, что в Москве есть по крайней мере два подземных бункерных комплекса, один под Кремлем, а другой поблизости, похожие на те, что находятся в Вашингтоне, округ Колумбия, плюс еще несколько в пригородах российской столицы, однако они расположены далеко не так глубоко, как те, что на Косьвинском Камне и в горе Ямантау», — отмечает The Drive.

Издание напоминает, что по оценкам американских экспертов пункт управления в Косьвинском Камне — «жемчужина российской системы ядерного командования, которая дает России уверенность в способности нанести ответный удар».

Журналисты при этом признали, что на самом деле США мало знают о российских пунктах управления, и их может быть значительно больше.

12 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в стране близится к завершению создание нового защищенного пункта управления ядерными силами. Он указал, что пункт будет обладать практически абсолютной защитой и сможет уцелеть даже в случае ядерного удара.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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