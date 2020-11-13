Франция скажет свое «нет» выводу войск США из Афганистана

Лидия Мартынова

Во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Париж на следующей неделе ему будет высказано решительное несогласие с выводом американских войск из Афганистана и Ирака. Об этом заявил сегодня, 13 ноября, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Встреча Помпео с президентом Франции Эммануэлем Макроном намечена на понедельник, 16 ноября, уточнил он. Похожую позицию занял и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Выступая на мероприятии, посвященном инициативе «НАТО 2030» (стратегии НАТО до 2030 года), он сказал:

«В последние недели мы стали свидетелями варварских нападений во Франции, в Австрии, а также в Афганистане. НАТО должна быть в состоянии ответить на все эти вызовы».

Эти заявления прозвучали после того, как накануне американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен ускорить вывод войск из Афганистана. В частности, CNN объявила, что полковник в отставке Дуглас Макгрегор, который был ярым противником присутствия американских военных в Афганистане, назначен старшим советником Пентагона. Кроме того, Трамп уволил министра обороны Марка Эспера из-за его противодействия сокращения воинского контингента США во всем мире, особенно в Афганистане.

По мнению портала Politico, любой шаг по ускорению вывода войск приведет к столкновению Трампа с генералитетом США и «гражданскими лицами, которые выступают против слишком быстрого ухода из Афганистана», поскольку ситуация там остается нестабильной.

«Стремительный и, кажется, почти полный вывод войск США из Афганистана — вне связи с данными, предоставленными нашим военным, политическим и разведывательным руководством, а, скорее, на основе еще предвыборного обещания президента Трампа, которое теперь рьяно выполняется его партийными сторонниками, назначенными в последнюю минуту при зачистке Пентагона, — это безрассудство. Это не сделает Америку более безопасной», — заявил, в частности, Марк Полимеропулос, старший оперативный сотрудник ЦРУ в отставке.

Как сообщало ИА Newstes , интерес к Афганистану проявляет и Турция. Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад накануне уже встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре, чтобы «обсудить региональные события».

«Обсудил последние события в мирном процессе в Афганистане со специальным представителем США по примирению в Афганистане Залмаем Халилзадом. Мы продолжим нашу решительную поддержку усилиям, направленным на мир и стабильность в Афганистане», — написал по итогам Чавушоглу в Твиттере.