Госпитализированный Зеленский рассказал о своем самочувствии
Президент Украины Владимир Зеленский записал первое видеообращение после того, как он был госпитализирован в связи с заболеванием коронавирусом.
Видео было записано 12 ноября в клинической больнице «Феофания» Государственного управления делами и опубликовано в Telegram-канале Зеленского.
Он отметил, что 2020 год из-за пандемии коронавируса «перевернул с ног на голову традиционные понятия».
При этом он обратил внимание на то, что такая же тенденция стала доминировать и в медиапространстве, и теперь на украинских телеканалах хороших новостей нет.
Примечательно, что судя по видео, палата Зеленского в «Феофании» обставлена по принципу обычного президентского кабинета. В ней стоят большие флаги — государственный и с изображением герба, нашлось место и рабочему столу с фигурным деревянным стулом.
Напомним, что 9 ноября у президента Украины Владимира Зеленского была обнаружена коронавирусная инфекция. А после этого стало известно, что вместе с ним на самоизоляцию по той же причине уходят министр обороны страны Андрей Таран и глава офиса президента Андрей Ермак.
Как сообщало ИА Newstes, позднее Зеленский и Ермак были госпитализированы для лечения в киевскую клиническую больницу «Феофания», где им созданы условия для продолжения работы в дистанционном режиме.