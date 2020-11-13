Госпитализированный Зеленский рассказал о своем самочувствии

Алексей Вольцев

Президент Украины Владимир Зеленский записал первое видеообращение после того, как он был госпитализирован в связи с заболеванием коронавирусом.

Видео было записано 12 ноября в клинической больнице «Феофания» Государственного управления делами и опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

«Вы знаете Covid-19 не обошел и меня. Но чувствую себя я достаточно хорошо. Думаю, большая заслуга это ваша поддержка, ваши теплые слова, пожелания скорейшего выздоровления. Я говорю спасибо за это каждому из вас. Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы, выполняю свои обязанности. Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме. Все эти дни в онлайне у меня проходят совещания, важные переговоры, звонки, работа в общем и личные теплые встречи, как с вами сейчас», — сказал Зеленский.





Он отметил, что 2020 год из-за пандемии коронавируса «перевернул с ног на голову традиционные понятия».

«Слово „отрицательный“ приносит людям радость, счастье, потому что отрицательный тест означает выздоровление. А слово „положительный“, наоборот, стало негативным», — попытался иронизировать президент.

При этом он обратил внимание на то, что такая же тенденция стала доминировать и в медиапространстве, и теперь на украинских телеканалах хороших новостей нет.

«Позитив, к сожалению, превращается в негатив. На белое очень часто говорят «черное», — резюмировал глава государства.

Примечательно, что судя по видео, палата Зеленского в «Феофании» обставлена по принципу обычного президентского кабинета. В ней стоят большие флаги — государственный и с изображением герба, нашлось место и рабочему столу с фигурным деревянным стулом.

Напомним, что 9 ноября у президента Украины Владимира Зеленского была обнаружена коронавирусная инфекция. А после этого стало известно, что вместе с ним на самоизоляцию по той же причине уходят министр обороны страны Андрей Таран и глава офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщало ИА Newstes, позднее Зеленский и Ермак были госпитализированы для лечения в киевскую клиническую больницу «Феофания», где им созданы условия для продолжения работы в дистанционном режиме.