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Из-за смерти жены Квиташвили возбудили дело

Из-за смерти жены Квиташвили возбудили дело

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Бывший министр здравоохранения Александр Квиташвили, у которого на днях после операции умерла жена, считает возможной причиной смерти ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медиками.

Экс-чиновник обратился в Нацполицию с просьбой расследовать данный факт, сообщили в ведомстве.

Напомним, 35-летняя жена Квиташвили, Анастасия Островская, перенесла несколько операций на желчном пузыре в клиниках Киева. После последней она умерла.

«Для установления окончательной причины смерти киевлянки назначен ряд соответствующих экспертиз, а также следователями направлено ходатайство в суд на получение необходимой медицинской документации из заведения, в котором лечилась умершая», — говорится в сообщении полиции.

По факту смерти женщины открыто уголовное производство по статье «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Сейчас полицейские проводят следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

Фото chas. news/

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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