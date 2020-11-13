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Китайские власти поздравили Байдена с победой на выборах президента США

Китайские власти поздравили Байдена с победой на выборах президента США

Китай уважает выбор народа США и поздравляет кандидата от демократов Джозефа Байдена с победой на президентских выборах. Об этом сегодня, 13 ноября, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отметив, что результаты волеизъявления будут определены в соответствии с законом.

«Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу (Камалу) Харрис», — сообщил дипломат.
«Мы понимаем, что результаты президентских выборов в США будут определены в соответствии с законом и другими процедурами Соединенных Штатов», — добавил Вэньбинь.

ИА Newstes напоминает: выборы в США прошли 3 ноября, до сих пор идет подсчет голосов избирателей в штатах Северная Каролина и Джорджия. Джозеф Байден уже объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Дональд Трамп не признал поражение.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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