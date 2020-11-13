Появилось сообщение о минировании Рады
Сегодня, 13:10 Алексей Вольцев
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»
В сети сообщили о минировании здания Верховной Рады. Информация об этом появилась на Telegram-канале Сегодня.
Было ли сообщение анонимным, источник журналистов не уточнил.
На данный момент известно, что подозрительных предметов ни в здании парламента, ни на прилегающей территории не нашли. Об этом сообщает ТСН.
Напомним, на днях неизвестные «минировали» центральную станцию метро в Киеве.240 Сделайте "ФАКТЫ"
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По материалам: fakty.ua