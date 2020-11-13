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Появилось сообщение о минировании Рады

Появилось сообщение о минировании Рады

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В сети сообщили о минировании здания Верховной Рады. Информация об этом появилась на Telegram-канале Сегодня.

Было ли сообщение анонимным, источник журналистов не уточнил.

На данный момент известно, что подозрительных предметов ни в здании парламента, ни на прилегающей территории не нашли. Об этом сообщает ТСН.

Напомним, на днях неизвестные «минировали» центральную станцию метро в Киеве.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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