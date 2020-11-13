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Притула вляпался в антисемитский скандал на радио

Притула вляпался в антисемитский скандал на радио

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Комиссия по журналистской этике осудила телеведущего, шоумена и волонтера Сергея Притулу, примерявшего на себя роль кандидата в мэры столицы, за антисемитские высказывания, прозвучавшие в его шоу на «Радио НВ».

Об этом пишет hromadske.

Информационный ресурс отмечает, что в начале сентября в прямой эфир программы Сергея Притулы под названием «Посеред тижня» позвонил слушатель, который представился Романом из Краматорска. Он назвал празднование иудейского нового года в Умани «шабашем», а цадика Нахмана — «нациком хацманом».

В ответ Притула не только не сообщил позвонившему о недопустимости подобных высказываний на радио, но и с улыбкой в голосе заявил, что «полностью разделяет» его «эмоциональное возмущение», а также «рад слышать» его в эфире «с таким хорошим настроением».

При этом ведущий, правда, не дал позвонившему завершить свою речь под предлогом, что высказывания не вписываются в предмет дискуссии передачи.


Изучив обстоятельства инцидента, Комиссия по журналистской этике выразила публичное осуждение ведущему программы Сергею Притуле за то, что он не отреагировал на антисемитские заявления гостя в эфире программы.

В этом комиссия видит в этом нарушение пункта 15 («никто не может быть подвергнут дискриминации из-за своего пола, языка, расы, религии, национального, регионального или социального происхождение или политических предпочтений») Кодекса этики украинского журналиста.

«Озвученные во время программы „Радио НВ“ дискриминационные высказывания могли побудить слушателей к восприятию целой этнической и религиозной группы как угрозы, а представителей этой группы — как лиц, склонных к нарушению законов и общественного порядка», — говорится в заявлении.

В Комиссии считают, что ведущий мог прервать гостя или после его выступления обратить внимание, что произошло грубое нарушение прав человека и что редакция не разделяет таких взглядов. Этических принципов должны придерживаться как работники редакции, так и приглашенные ведущие, и гости эфира.

«Комиссия учитывает значительный опыт Сергея Притулы в ведении прямых эфиров и не может расценивать его действия как бессознательные или такие, которые вызваны растерянностью из-за новой ситуации», — сказано в заявлении.

В свою очередь, в редакции «Радио НВ» отметили, что осуждают любые проявления ксенофобии, нетерпимости и дискриминации и всегда пропагандируют в своем эфире толерантность и инклюзивность.

«Ведущий среагировал на реплики звонящего с иронией, имея в виду то, что в современном мире человек с подобным мировоззрением — это нелепый атавизм. Ошибка ведущего программы была в том, что он не отнесся к словам звонящего достаточно серьезно, несмотря на то, что мысли, которые вызывающий абонент высказал, являются оскорбительными и недопустимыми», — говорится в сообщении.

В редакции «Радио НВ» заявили, что «поговорили» с Притулой об этом инциденте сразу же после эфира, еще до публичных обращений по данному поводу. А также пообещали избегать подобных инцидентов в будущем.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одессе уволили учительницу за допущенную ею дискриминацию по языковому признаку.

Фото: tk. media

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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