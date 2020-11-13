Соцсети высмеяли русофоба, похвалившего калининградского губернатора

Влада Некрасова

Интернет-пользователи высмеяли политического эмигранта-русофоба Александра Морозова, пропевшего из Чехии дифирамбы губернатору Калининградской области Антону Алиханову за его планы снести архитектурную доминанту Калининграда — Дом Советов.

В Калининграде уже неделю не утихает дискуссия, спровоцированная решением губернатора Антона Алиханова снести величественное здание в стиле советского конструктивизма — Дом Советов. Ветераны строительной отрасли Калининградской области высказались резко против подобных планов, назвав их «просто преступными», в соцсетях запущен фотофлешмоб «Дом Советов, живи!», по городу общественники распространяют листовки с воззванием «Спасти Дом Советов!»

На этом фоне известный политический эмигрант-русофоб, называющий себя «политологом», Александр Морозов, пять последних лет проживающий в Чехии, опубликовал пост в «Фейсбуке», где заявил, что Антон Алиханов «войдет в историю Чехии», если снесёт Дом Советов.

«Все знают, что в 1968 году коммунисты срыли в Калининграде кёнигсбергский замок. Для нас в Чехии — кёнигсбергский замок — „побратим“, он был заложен знаменитым чешским королем Пржемыслом Оттокаром II в 1255 году. В то время как у нас в Чехии был центр цивилизации, и великая чешская империя при Оттокаре простиралась „отсюда и до моря“, т. е. в нее входили нынешняя Австрия и часть Северной Италии. Оттокар ходил крестовым походом на Калининградчину с целью укрепления там Тевтонского ордена и воспитания в прусах тяги к благоразумию и вовлечения в „культурные индустрии“ того времени. С целью чего и был построен замок. На месте замка коммунисты взгромоздили так называемый Дом советов. Но не смогли его достроить. Все, кто бывали в Калининграде, видели это странное явление, никак не вписанное в ландшафт. И вот на днях стало известно, что молодой прогрессивный губернатор Алиханов взялся снести эту ужасную постройку (до него каждый губернатор тоже предпринимал попытку как-то по-своему решить проблему этого Дома Советов). Если он это сделает, то войдет в историю Чехии», — написал Морозов.

Интернет-пользователи высмеяли «политолога» за историческое невежество. Вот лишь некоторые комментарии.

«Ещё одна похвала Алиханову, на этот раз из Чехии. Прочитал. Такое мерзкое чувство, как будто в лицо плюнули»

«Александр Морозов — „у нас в Чехии“, дальше можно не читать».

«Ох уж эти чехословацкие тевтонцы…»

«Снова осеннее обострение у пивных тевтонцев»

«А по какому праву гражданин другой страны критикует архитектуру Советского периода страны, к которой он не имеет отношения? Дом Советов — такой же памятник архитектуры, как и любое другое строение, показывающий и рассказывающий историю, стиль, направление того времени, в которое он был построен!»

«Я смотрю, много „настоящих чехов“ развелось с русскими именами и фамилиями».

«А ведь наверняка это шедевр советского модернизма и за него будет биться архитектурная общественность».

«Ну, насчёт „был центр цивилизации“ вы погорячились: большего варварства, жестокости, банальной грязи и инфекции, чем в Чехии 13-го века трудно представить… Спесь и высокомерие всегда выходят боком. „Не судите, да будете не судимы“»

ИА Newstes уточняет, что Морозов — завсегдатай т.н. «Форума свободной России», который уже несколько лет проходит в Литве на деньги Гарри Каспарова. На подобных гастролях российская либеральная оппозиция неизменно критикует «путинский режим», фантазируя о будущем России (цитируем одну из тем форума: «Распад или сохранение единого государства»).