Соцсети высмеяли русофоба, похвалившего калининградского губернатора
Интернет-пользователи высмеяли политического эмигранта-русофоба Александра Морозова, пропевшего из Чехии дифирамбы губернатору Калининградской области Антону Алиханову за его планы снести архитектурную доминанту Калининграда — Дом Советов.
В Калининграде уже неделю не утихает дискуссия, спровоцированная решением губернатора Антона Алиханова снести величественное здание в стиле советского конструктивизма — Дом Советов. Ветераны строительной отрасли Калининградской области высказались резко против подобных планов, назвав их «просто преступными», в соцсетях запущен фотофлешмоб «Дом Советов, живи!», по городу общественники распространяют листовки с воззванием «Спасти Дом Советов!»
На этом фоне известный политический эмигрант-русофоб, называющий себя «политологом», Александр Морозов, пять последних лет проживающий в Чехии, опубликовал пост в «Фейсбуке», где заявил, что Антон Алиханов «войдет в историю Чехии», если снесёт Дом Советов.
Интернет-пользователи высмеяли «политолога» за историческое невежество. Вот лишь некоторые комментарии.
«Александр Морозов — „у нас в Чехии“, дальше можно не читать».
«Ох уж эти чехословацкие тевтонцы…»
«Снова осеннее обострение у пивных тевтонцев»
«А по какому праву гражданин другой страны критикует архитектуру Советского периода страны, к которой он не имеет отношения? Дом Советов — такой же памятник архитектуры, как и любое другое строение, показывающий и рассказывающий историю, стиль, направление того времени, в которое он был построен!»
«Я смотрю, много „настоящих чехов“ развелось с русскими именами и фамилиями».
«А ведь наверняка это шедевр советского модернизма и за него будет биться архитектурная общественность».
«Ну, насчёт „был центр цивилизации“ вы погорячились: большего варварства, жестокости, банальной грязи и инфекции, чем в Чехии 13-го века трудно представить… Спесь и высокомерие всегда выходят боком. „Не судите, да будете не судимы“»
ИА Newstes уточняет, что Морозов — завсегдатай т.н. «Форума свободной России», который уже несколько лет проходит в Литве на деньги Гарри Каспарова. На подобных гастролях российская либеральная оппозиция неизменно критикует «путинский режим», фантазируя о будущем России (цитируем одну из тем форума: «Распад или сохранение единого государства»).