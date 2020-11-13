Тихановская пообещала «амнистию» за «захват Лукашенко и его группировки»
«Без свободной Беларуси нет свободной Европы!». Такое заявление сделала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на форуме Riga Conference 2020 в Риге в столице Латвии, пишет mixnerws.lv.
Она отметила, что «прошло три месяца с начала исторических акций протеста в Беларуси». Тихановская подчеркнула, что «впереди еще долгий путь, в ходе которого белорусы узнали, кто они такие как люди, и заплатили высокую цену в свою честь». Экс-кандидат в президенты утверждает, что «на сегодняшний день в ходе послевыборных акций протеста задержано 18 000 человек, тысячи подверглись пыткам и восемь были убиты». Также, по утверждению Тихановской, «850 человек стали подозреваемыми по политически мотивированным уголовным делам, а 120 человек признаны политзаключенными».
В ответ министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отметил: «Белорусское гражданское общество призвано сыграть ключевую роль в определении будущего своей страны, подтверждая решительную поддержку Латвией народа Белоруссии». Ринкевич пообещал, что «Латвия продолжит выступать за сохранение политики санкций в отношении тех белорусских чиновников, которые несут ответственность за необоснованные репрессии со стороны правоохранительных органов и фальсификацию результатов выборов». Собеседники сошлись во мнении, что «единственным продуктивным выходом из ситуации в Беларуси было проведение новых справедливых и свободных президентских выборов в присутствии международных наблюдателей».
Напомним, ранее Светлана Тихановская в эфире латвийского телеканала TV3 сказала, что в Белоруссии происходит «геноцид». А сразу после участия в конференции Тихановская написала в своем Telegram-канале, что она провозглашает «Народный трибунал» и обещает «амнистию» за «захват Лукашенко и членов его террористической группировки».
Она пригрозила начать с «нейтрализации идеологов и пособников режима», которые устраивают занимаются подавлением попыток бунта. «Объединяемся, отстаиваем коллег и соратников перед теми, кто пытается давить на них, — и таким образом останавливаем беззаконие на местах. Это реально сделать в каждой компании или больнице и на каждом предприятии. Независимые профсоюзы и группы самоуправления — проявите солидарность! Параллельно наша международная группа уже ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией, а также по содействию судам универсальной юрисдикции», — уверяет Тихановская.
По ее словам, «Народное Антикризисное Управление» совместно с платформами «Зубр» и «Голос» разработали «централизованную систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений», куда каждый сможет отправить «свидетельства беззакония». Каждый «нарушитель закона», который будет содействовать «сбору доказательств», «облегчит свою участь» или даже «получит амнистию». Отдельно для сотрудников силовых структур люди Тихановской запустят программу «Рапорт», которая «конфиденциально и безопасно даст возможность предоставить видео и другие свидетельства исполнения или участия в исполнении преступных приказов». Каждый, кто это сделает, под гарантию Тихановской может рассчитывать на «амнистию» либо «смягчение уголовной ответственности». На платформе «Голос» будет проведен «процесс Народного Обвинения» по материалам, собранным через «систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений».