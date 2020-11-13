Тихановская пообещала «амнистию» за «захват Лукашенко и его группировки»

Влада Некрасова

«Без свободной Беларуси нет свободной Европы!». Такое заявление сделала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на форуме Riga Conference 2020 в Риге в столице Латвии, пишет mixnerws.lv.

Она отметила, что «прошло три месяца с начала исторических акций протеста в Беларуси». Тихановская подчеркнула, что «впереди еще долгий путь, в ходе которого белорусы узнали, кто они такие как люди, и заплатили высокую цену в свою честь». Экс-кандидат в президенты утверждает, что «на сегодняшний день в ходе послевыборных акций протеста задержано 18 000 человек, тысячи подверглись пыткам и восемь были убиты». Также, по утверждению Тихановской, «850 человек стали подозреваемыми по политически мотивированным уголовным делам, а 120 человек признаны политзаключенными».

«К сожалению, репрессии в Беларуси настолько велики, что эти цифры звучат как сухая статистика, но за этими цифрами стоят реальные люди с реальными историями. Протесты носили мирный характер, а требования остались неизменными. Главная цель — провести к апрелю следующего года новые, справедливые и свободные президентские выборы с участием международных наблюдателей», — подчеркнула Светлана Тихановская.

В ответ министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отметил: «Белорусское гражданское общество призвано сыграть ключевую роль в определении будущего своей страны, подтверждая решительную поддержку Латвией народа Белоруссии». Ринкевич пообещал, что «Латвия продолжит выступать за сохранение политики санкций в отношении тех белорусских чиновников, которые несут ответственность за необоснованные репрессии со стороны правоохранительных органов и фальсификацию результатов выборов». Собеседники сошлись во мнении, что «единственным продуктивным выходом из ситуации в Беларуси было проведение новых справедливых и свободных президентских выборов в присутствии международных наблюдателей».

Напомним, ранее Светлана Тихановская в эфире латвийского телеканала TV3 сказала, что в Белоруссии происходит «геноцид». А сразу после участия в конференции Тихановская написала в своем Telegram-канале, что она провозглашает «Народный трибунал» и обещает «амнистию» за «захват Лукашенко и членов его террористической группировки».

«Наша страна окончательно превратилась в место преступления. Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники — террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления. В августе мы убедились в том, что избирательная система — это просто фикция для покрывания преступлений режима. И мы сами решили считать наши голоса. Правосудие в нашей стране — такая же фикция, и беларусы готовы действовать, чтобы вернуть закон. Я, Светлана Тихановская, объявляю Народный Трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее. Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон: от членов избирательных комиссий и провластных наблюдателей до чиновников, идеологов и офицеров, отдававших и выполнявших преступные приказы. Вы нарушили закон, и вы боитесь правосудия. Но время правосудия пришло», — провозгласила Тихановская.

Она пригрозила начать с «нейтрализации идеологов и пособников режима», которые устраивают занимаются подавлением попыток бунта. «Объединяемся, отстаиваем коллег и соратников перед теми, кто пытается давить на них, — и таким образом останавливаем беззаконие на местах. Это реально сделать в каждой компании или больнице и на каждом предприятии. Независимые профсоюзы и группы самоуправления — проявите солидарность! Параллельно наша международная группа уже ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией, а также по содействию судам универсальной юрисдикции», — уверяет Тихановская.

По ее словам, «Народное Антикризисное Управление» совместно с платформами «Зубр» и «Голос» разработали «централизованную систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений», куда каждый сможет отправить «свидетельства беззакония». Каждый «нарушитель закона», который будет содействовать «сбору доказательств», «облегчит свою участь» или даже «получит амнистию». Отдельно для сотрудников силовых структур люди Тихановской запустят программу «Рапорт», которая «конфиденциально и безопасно даст возможность предоставить видео и другие свидетельства исполнения или участия в исполнении преступных приказов». Каждый, кто это сделает, под гарантию Тихановской может рассчитывать на «амнистию» либо «смягчение уголовной ответственности». На платформе «Голос» будет проведен «процесс Народного Обвинения» по материалам, собранным через «систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений».

«Каждый беларус сможет проголосовать за обвинение подозреваемых. Мы не выносим приговор до честного суда, но все люди, за обвинение которых проголосует народ Беларуси, первыми будут привлечены к ответственности. После подведения результатов 20 декабря народ Беларуси выйдет на самый массовый марш с заявлением Народного Обвинения и покажет всему миру, что справедливого суда над преступниками требует большинство. И пока в стране не восстановлен закон, единственный механизм принятия решений — голос большинства. Если большинство голосует за то, что эти люди должны быть преданы суду, то по статье 109 УПК РБ каждый гражданин имеет право захватить и принудительно доставить в орган власти лицо, застигнутое при совершении преступления или попытке скрыться после его совершения. Это касается не только Александра Лукашенко, но и всех, чьи преступления будут засвидетельствованы народом. Помощь в захвате главных преступников будет вознаграждена амнистией либо серьезным смягчением ответственности за совершенные ранее преступления. У этого плана две цели: остановить беззаконие и показать, что бояться должны не протестующие беларусы, а те, кто совершает преступления против них. Прошло время, когда можно просто убивать людей с уверенностью, что за это ничего не будет. Прошло время, когда не до закона. С этого дня гарант закона — народ Беларуси», — заключила Светлана Тихановская.