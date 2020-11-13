У Кернеса ответили, будет ли он принимать присягу мэра Харькова в Берлине

Анастасия Иванова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Вновь избранный городской голова Харькова Геннадий Кернес не будет принимать присягу в немецкой клинике «Шарите». Об этом в пятницу, 13 ноября, заявил журналистам директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, передает «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем, Сидоренко отметил, что пока дата возвращения Кернеса в Украину еще не известна.

По словам чиновника, каждое утро в палате у Кернеса проходят консилиумы, на которых врачи решают, можно ли больного выписывать или еще оставить в клинике.

Напомним, Геннадий Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвердили COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 17 сентября харьковского мэра транспортировали в Берлин на лечение в клинику «Шарите» .

В горсовете Харькова надеются, что Кернес вернется в Украину до 20 декабря и проведет первую сессию горсовета после местных выборов.