Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Армении суд освободил задержанных лидеров оппозиции

В Армении суд освободил задержанных лидеров оппозиции

Суд в Ереване освободил из-под стражи лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, задержанного в среду за организацию акции протеста, участники которой требовали отставки премьера республики Никола Пашиняна.

Об этом сообщил адвокат политика Ерем Саркисян.

«Суд счел задержание Царукяна неправомочным», — написал Саркисян в Facebook.

Ранее ереванский суд отменил задержание ряда других оппозиционных лидеров, представителей партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна и Гегама Манукяна, бывшего директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, бывшего вице-спикера парламента Армении, члена исполнительного органа Республиканской партии Эдуарда Шармазанова.

В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье «организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка», максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Петр Федоров, Maruv, Даня Милохин и другие звезды на премьере сериала "Перевал Дятлова"
Петр Федоров, Maruv, Даня Милохин и другие звезды на премьере сериала
Главе Хабаровского края Дегтяреву понадобились телохранители
Главе Хабаровского края Дегтяреву понадобились телохранители
Американские СМИ: Россия создает еще одну возможность ядерного удара
Американские СМИ: Россия создает еще одну возможность ядерного удара
Женский гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года
Учеников школ следует учить основам предпринимательства на основе разбора практических кейсов – Сергей Кравцов
Учеников школ следует учить основам предпринимательства на основе
В Мордовии половина муниципальных районов охвачена деятельностью мобильных технопарков «Кванториум»
В Мордовии половина муниципальных районов охвачена деятельностью
Конференция, посвященная форуму «Уроки Нюрнберга» пройдет в онлайн-режиме
Конференция, посвященная форуму «Уроки Нюрнберга» пройдет в
В Армении суд освободил задержанных лидеров оппозиции
В Армении суд освободил задержанных лидеров оппозиции
Онищенко дал совет, когда делать прививку от коронавируса
Онищенко дал совет, когда делать прививку от коронавируса
ТОП телеграм-каналов об авиации и авиаперевозках
ТОП телеграм-каналов об авиации и авиаперевозках
«Битва против сатаны». Отец Анджелины Джоли призвал отстаивать победу Трампа
«Битва против сатаны». Отец Анджелины Джоли призвал отстаивать победу
Ингеборга Дапкунайте, Александр Цыпкин, Маша Федорова и другие звезды на модном ужине в Москве
Ингеборга Дапкунайте, Александр Цыпкин, Маша Федорова и другие звезды

Топ на сегодня

ФИЦТО и Сахалинская область обсудили вопросы сотрудничества в сфере цифровой трансформации образования
ФИЦТО и Сахалинская область обсудили вопросы сотрудничества в сфере
Иран провёл спецоперацию по захвату лидера арабских сепаратистов страны
Иран провёл спецоперацию по захвату лидера арабских сепаратистов
В Карабахе устанавливаются наблюдательные посты российских миротворцев
В Карабахе устанавливаются наблюдательные посты российских миротворцев
«Газпром» попытался продать газ в Турцию как можно дороже
«Газпром» попытался продать газ в Турцию как можно дороже
Украинский план по Донбассу направлен на срыв Минских соглашений — Грызлов
Украинский план по Донбассу направлен на срыв Минских соглашений —

Еще по теме

Сержа Саргсяна выбрали премьер-министром Армении
По призыву лидера оппозиции в Армении прекратились акции протеста
Сторонники Пашиняна начали блокировать суды в Ереване
Блок Пашиняна победил на парламентских выборах в Армении