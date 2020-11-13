В Армении суд освободил задержанных лидеров оппозиции

Анастасия Иванова

Суд в Ереване освободил из-под стражи лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, задержанного в среду за организацию акции протеста, участники которой требовали отставки премьера республики Никола Пашиняна.

Об этом сообщил адвокат политика Ерем Саркисян.

«Суд счел задержание Царукяна неправомочным», — написал Саркисян в Facebook.

Ранее ереванский суд отменил задержание ряда других оппозиционных лидеров, представителей партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна и Гегама Манукяна, бывшего директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, бывшего вице-спикера парламента Армении, члена исполнительного органа Республиканской партии Эдуарда Шармазанова.

В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье «организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка», максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.