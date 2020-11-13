В Армении суд освободил задержанных лидеров оппозиции
Суд в Ереване освободил из-под стражи лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, задержанного в среду за организацию акции протеста, участники которой требовали отставки премьера республики Никола Пашиняна.
Об этом сообщил адвокат политика Ерем Саркисян.
Ранее ереванский суд отменил задержание ряда других оппозиционных лидеров, представителей партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна и Гегама Манукяна, бывшего директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, бывшего вице-спикера парламента Армении, члена исполнительного органа Республиканской партии Эдуарда Шармазанова.
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье «организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка», максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.