В Чехии суд отменил меру по обязательному ношению масок
Городской суд в Праге отменил продленную 21 октября Министерством здравоохранения чрезвычайную меру, согласно которой жители Чехии обязаны носить маски. Соответствующее решение было принято сегодня, 13 ноября.
По мнению суда, министерство только взяло на себя обоснование ранее принятых мер и не объяснило, почему оно ужесточило правила.
Суд также убежден, что с начала эпидемии прошло достаточно времени, чтобы министерство лучше обосновало эту меру.
При этом было отмечено, что из-за невозможности пересмотра, данная мера отменяется с 21 ноября, чтобы у министерства было достаточно времени «для повторного принятия аналогичной меры с учетом всех утверждений местного суда, если он найдет для этого достаточные основания».
В свою очередь, Минздрав Чехии, комментируя решение суда, сообщил, что предпримет шаги, необходимые для сохранения масочного режима, а также взвесит возможности опротестовать вердикт.
Напомним, в Чехии из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией снова было объявлено чрезвычайное положение. В том числе, в стране введено обязательное ношение масок на улице, если один человек находится ближе двух метров от другого. Исключения делаются для членов одной семьи или для людей, занимающихся спортом. Маски также обязательны в автомобиле, если там едет не один человек или не члены одной семьи.