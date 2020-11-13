В Чехии суд отменил меру по обязательному ношению масок

Алексей Вольцев

Городской суд в Праге отменил продленную 21 октября Министерством здравоохранения чрезвычайную меру, согласно которой жители Чехии обязаны носить маски. Соответствующее решение было принято сегодня, 13 ноября.

«Мере от 19 октября не хватает конкретных, понятных и обоснованных соображений, на основании которых суд мог бы эффективно и ответственно рассмотреть вопрос о том, действительно ли необходимо настаивать на обязательном ношении средств защиты органов дыхания в установленном в настоящее время объеме для достижения заявленной цели», — сообщила пресс-секретарь суда Маркета Пучи.

По мнению суда, министерство только взяло на себя обоснование ранее принятых мер и не объяснило, почему оно ужесточило правила.

«Министерство не ссылается на какие-либо документы, на основании которых оно предписывало использование средств защиты органов дыхания в значительно большем масштабе и в параметрически иной среде», — отмечается в постановлении, где было добавлено, что в обосновании Минздрава отсутствует конкретная информация о развитии эпидемической ситуации в различных регионах страны, «а также более конкретные соображения о преимуществах масок во всех этих областях»

Суд также убежден, что с начала эпидемии прошло достаточно времени, чтобы министерство лучше обосновало эту меру.

«Исключительность ситуации больше не может быть причиной пренебрежительного отношения суда к недостаткам и ошибкам, на которые суд неоднократно указывал министерству», — пояснили в суде.

При этом было отмечено, что из-за невозможности пересмотра, данная мера отменяется с 21 ноября, чтобы у министерства было достаточно времени «для повторного принятия аналогичной меры с учетом всех утверждений местного суда, если он найдет для этого достаточные основания».

В свою очередь, Минздрав Чехии, комментируя решение суда, сообщил, что предпримет шаги, необходимые для сохранения масочного режима, а также взвесит возможности опротестовать вердикт.

Напомним, в Чехии из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией снова было объявлено чрезвычайное положение. В том числе, в стране введено обязательное ношение масок на улице, если один человек находится ближе двух метров от другого. Исключения делаются для членов одной семьи или для людей, занимающихся спортом. Маски также обязательны в автомобиле, если там едет не один человек или не члены одной семьи.