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В "Эпицентре" пошли на попятную после критики Степанова

В "Эпицентре" пошли на попятную после критики Степанова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Сети «Эпицентр» и «Новая линия» пересмотрели свое предыдущее «антикарантинное» решение и сделали новое заявление о режиме работы на выходные. Так, компания решила работать в эти дни исключительно в онлайн-режиме с выдачей товаров в Центрах выдачи заказов торговых центров.

«В будние дни работа торговых центров сети будет продлена до 24:00 и продолжаться до последнего покупателя», — говорится в сообщении бизнесменов в Facebook.

«Все до 22, а Эпицентр опять выкрутил ДО 24», «Называется нечего пытаться наколоть судьбу, она хитрее и справедливее», «Если у вас есть инет-заказы, вот и возите их за свой счет клиентам домой, а не создавайте у себя в магазине ажиотаж», — гласят комментарии пользователей.

Напомним, министр здравоохранения призвал представителей сетей «покуражиться» вместе с ним в реанимации «коронавирусного» отделения больницы.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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