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В Киевском институте рака врачи насмерть "залечили" пациентку, а потом пытались это скрыть

В Киевском институте рака врачи насмерть "залечили" пациентку, а потом пытались это скрыть

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В столичном Национальном институте рака МОЗ Украины, где в мае на глазах у пациентов произошло нападение на заместителя главврача, случилось новое ЧП: трем медикам предъявили подозрение в деле о смерти пациентки.


Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что фигурантами дела являются врач-анестезиолог, лечащий врач пациентки и врач-патологоанатом. Последние двое пытались скрыть истинные причины смерти пациентки, наступившей из-за неправильного введения анестезии.

«По данным следствия, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом оперативного вмешательства, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья и в дальнейшем смерти женщины. Для сокрытия последствий ненадлежащего исполнения врачом-анестезиологом профессиональных обязанностей двое других медработников — лечащий врач пациентки и врач-патологоанатом по результатам вскрытия тела внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти женщины», — говорится в сообщении.

Врачу-анестезиологу сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Лечащему врачу и врачу-патологоанатому сообщено о подозрении в составлении заведомо поддельных официальных документов по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 358 УК Украины). Им грозит до 5 лет за решеткой.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что весной в Национальном институте рака были раскрыты преступные схемы хищения государственных средств и открыты три уголовных производства по результатам внутреннего аудита.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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