Бывший глава СНБ Армении задержан за подготовку убийства Пашиняна

Лидия Мартынова

В Ереване задержан бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, лидер оппозиционной партии «Отечество» Артур Ванецян.

Об этом изданию Sputnik Армения сообщили его адвокаты Лусине Саакян и Ерванд Варосян. По их словам, Ванценяна обвиняют в узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна.

Также стало известно, что армянские правоохранители провели обыск в родительском доме лидера оппозиции. Поначалу подробности задержания его самого оставались неясными.

Но к настоящему моменту стало известно, что Ванецян был вызван в следственный департамент СНБ, где и был задержан. Его адвокаты назвали действия властей «позорным преследованием», нацеленным на удержание власти любой ценой и доведение до логического завершения идей предательства и сдачи родины врагу.

Со слов защитников, обвинения властей настолько абсурдны, что они считают невозможным комментировать их на правовом языке. Поэтому выступили с эмоциональным заявлением, обвинив власть в том, что она стремится «любой ценой заткнуть рты своим оппонентам».

Артур Ванецян был назначен главой Службы нацбезопасности в 2018 году, однако в сентябре 2019 года он покинул свой пост, выступив с критикой властей. В настоящее время он является лидером партии «Отечество».

Напомним, что возглавляемая Ванецяном партия вместе с 16 другими политическими силами уже несколько дней проводят в столице Армении митинги и шествия.

Оппозиция требует отставки правительства Никола Пашиняна, обвиняя его в предательстве и пораженческой позиции по Карабаху. Поводом для этого стали договоренности по прекращению огня.

Сообщается, что в связи с этими беспорядками Ванецян пару дней назад уже был задержан. Но через сутки его отпустили. Учитывая тяжесть обвинений, есть все основания полагать, что на этот раз задержание окажется более долгим.