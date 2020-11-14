Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Глава Минздрава Степанов тоже не устоял перед коронавирусом

Глава Минздрава Степанов тоже не устоял перед коронавирусом

Глава Минздрава Степанов тоже не устоял перед коронавирусом

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Министр здравоохранения Максим Степанов не уберегся и тоже заразился коронавирусом. Глава Минздрава записал видео из дома и объявил, что переходит на самоизоляцию. По словам министра, он старался соблюдать все меры безопасности, и тем не менее 14 ноября тест на COVID-19 оказался положительным.

«Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно», — пообещал глава Минздрава.


Напомним, за последнюю неделю COVID-19 выявлен у президента Владимира Зеленского, главы его Офиса Андрея Ермака, министра Алексея Резникова, руководства Верховной Рады (Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанишина). Также был обновлен коронавирусный антирекорд по числу заболевших за сутки — на утро 13 ноября заразившихся стало больше еще на 11,7 тысячи.

74 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Японские подвесные туалеты TOTO – эстетика, стиль и новейшие технологии
Японские подвесные туалеты TOTO – эстетика, стиль и новейшие
Кинопремьеры ноября: "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес", ремейк фильма "Колдовство", "Страна грез" и не только
Кинопремьеры ноября: "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес", ремейк
Стало известно содержание завещания Армена Джигарханяна
Стало известно содержание завещания Армена Джигарханяна
Командующий миротворцами заявил о прекращении огня в Карабахе
Командующий миротворцами заявил о прекращении огня в Карабахе
Чиновники врали Трампу о количестве солдат в Сирии, чтобы он их не вывел
Чиновники врали Трампу о количестве солдат в Сирии, чтобы он их не
Бывший глава СНБ Армении задержан за подготовку убийства Пашиняна
Бывший глава СНБ Армении задержан за подготовку убийства Пашиняна
Шлеменко указал на трусливость полицейских после драки Яндиева и Харитонова
Шлеменко указал на трусливость полицейских после драки Яндиева и
Wanted: топ-5 средств Hemp Care с маслом конопли
Wanted: топ-5 средств Hemp Care с маслом конопли
Сбербанк приостановил работу платформы «СберКредо»
Сбербанк приостановил работу платформы «СберКредо»
Роскошь и возмутительные принты: как первые леди США попадали в модные скандалы и неловкие ситуации
Роскошь и возмутительные принты: как первые леди США попадали в
Меладзе призвал коллег по цеху бойкотировать съемки новогодних программ
Меладзе призвал коллег по цеху бойкотировать съемки новогодних
В Пентагон пробрался «враг» Израиля: «Помпео стал очень богатым»
В Пентагон пробрался «враг» Израиля: «Помпео стал очень богатым»

Топ на сегодня

В Горловке удалось сохранить уникальные экспонаты музея миниатюрной книги 
В Горловке удалось сохранить уникальные экспонаты музея миниатюрной
Названы имена победителей Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование 2020»
Названы имена победителей Всероссийского конкурса образовательной
Путин создает Ассамблею народов России
Путин создает Ассамблею народов России
Трамп пообещал не вводить карантин в США, оставив это Байдену
Трамп пообещал не вводить карантин в США, оставив это Байдену
Беременная Кети Топурия опубликовала редкое фото с возлюбленным Львом Деньговым
Беременная Кети Топурия опубликовала редкое фото с возлюбленным Львом

Еще по теме

На фоне роста количества заболевших Covid-19 в Минздраве рассказали, сколько в Украине аппаратов ИВЛ
Плохой сценарий: в Минздраве украинцам посоветовали "смотреть кадры из Бергамо"
ПЦР-тест на COVID-19 делать не нужно: в Украине изменили условия выхода после самоизоляции
Степанов прокомментировал антирекорд по новым случаям COVID-19