И.о. президента Киргизии подал документы на выборы в ЦИК
И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров подал уведомление в ЦИК о намерении участвовать в досрочных выборах главы государства.
По закону на период избирательной кампании он обязан сложить полномочия президента и главы кабмина. Приставка и. о. перейдет спикеру парламента Таланту Мамытову. Исполнять обязанности премьера будет первый вице Артем Новиков.
Сегодня последний день подачи уведомлений.
Заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность президента подали незрячий поэт Темирлан Ормуков, экс-заместитель главы МВД Курсан Асанов, генеральный директор ОсОО «МЗФ Групп в Кыргызстане», экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу, экс-министр юстиции Марат Кайыпов, учитель школы № 44 Карагач Исмаилова и безработный Ербол Токтогулов.
Всего о желании претендовать на пост президента Киргизии заявили около 20 человек.