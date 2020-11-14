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Командующий миротворцами заявил о прекращении огня в Карабахе

Командующий миротворцами заявил о прекращении огня в Карабахе

Боевые действия в Нагорном Карабахе полностью прекратились, соглашение о прекращении огня выполняется сторонами в полном объеме.

Такую оценку ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике дал командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

«Соглашения, подписанные главами трех государств, которые вступили в силу с 00.00 10 ноября, сегодня выполняются в полном объеме. Главное, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня выстрелов, обстановка потихоньку стабилизируется», — цитирует генерала РИА Новости.

По словам командующего, на данный момент миротворцы завершают развертывание наблюдательных постов вдоль всей линии соприкосновения.

Также Минобороны РФ опубликовало в соцсетях видеозапись марша российских миротворцев 15-й отдельной бригады Вооруженных сил по маршруту Горис — Степанакерт.


Длина маршрута составила 100 километров, в составе колонн находятся бронетранспортеры, автотехника, средства МТО, доставляемые из России самолетами Ил-76 на аэродром Эребуни в Ереване.

Напомним, что переброска в Карабах российского миротворческого контингента началась 10 ноября, а уже 12 ноября передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА Newstes, колонны миротворцев, которые совершали марш в Нагорный Карабах, с воздуха прикрывали боевые вертолеты.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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