Командующий миротворцами заявил о прекращении огня в Карабахе

Анастасия Иванова

Боевые действия в Нагорном Карабахе полностью прекратились, соглашение о прекращении огня выполняется сторонами в полном объеме.

Такую оценку ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике дал командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

«Соглашения, подписанные главами трех государств, которые вступили в силу с 00.00 10 ноября, сегодня выполняются в полном объеме. Главное, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня выстрелов, обстановка потихоньку стабилизируется», — цитирует генерала РИА Новости.

По словам командующего, на данный момент миротворцы завершают развертывание наблюдательных постов вдоль всей линии соприкосновения.

Также Минобороны РФ опубликовало в соцсетях видеозапись марша российских миротворцев 15-й отдельной бригады Вооруженных сил по маршруту Горис — Степанакерт.





Длина маршрута составила 100 километров, в составе колонн находятся бронетранспортеры, автотехника, средства МТО, доставляемые из России самолетами Ил-76 на аэродром Эребуни в Ереване.

Напомним, что переброска в Карабах российского миротворческого контингента началась 10 ноября, а уже 12 ноября передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА Newstes, колонны миротворцев, которые совершали марш в Нагорный Карабах, с воздуха прикрывали боевые вертолеты.