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Легитимизировать оккупацию не получится: в США прокомментировали открытие в Крыму "консульства" Никарагуа

Легитимизировать оккупацию не получится: в США прокомментировали открытие в Крыму "консульства" Никарагуа

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Попытки Кремля легитимизировать свои незаконные действия во временно оккупированном Крыму, в том числе и с помощью открытия незаконных «диппредставительств», обречены на провал.


Так заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Кейл Браун прокомментировал открытие почетного консульства Никарагуа в Симферополе.

«Никем не спровоцированное вторжение России на Крымский полуостров Украины не будет забыто. Попытки Кремля легитимировать свои незаконные действия с помощью лжи и дезинформации обречены на провал», — написал Кейл Браун в Twitter.

Ранее посольство США в Украине назвало открытие почетного консульства Никарагуа в Симферополе очередной попыткой России «оправдать свое нарушение международного права».

Напомним, что подвластные управляемые из Кремля крымские СМИ сообщили: российский военный и бывший представитель Путина в Крыму Олег Белавенцев получил 10 ноября «патент консула Никарагуа в Крыму» от Альбы Асусенны Торрес. До этого в «администрации» Керчи сообщили о ее визите в город.

После этого постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что назначение Олега Белавенцева непризнанным Украиной почетным консулом Республики Никарагуа в Крыму и открытие консульства этой страны в Симферополе не имеет никаких правовых последствий.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с визитом в аннексированный Крым посла Республики Никарагуа в России Альбы Асусенны Торрес для вручения консульского патента Олегу Белавенцеву. В украинском ведомстве назвали визит незаконным и «недружественным шагом».

Кроме того, Кабмин Украины предложил ввести экономические санкции против Республики Никарагуа из-за несогласованного с Киевом назначения почетного консула в Крыму.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в 2014 году Никарагуа вместе с РФ не поддержали в ООН «крымскую» резолюцию (о территориальной целостности Украины). Кроме того, эта страна регулярно голосует против резолюций ООН, инициируемых Украиной по признанию России страной-оккупантом из-за аннексии Крыма.

Фото: УНИАН

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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