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"Медики на передовой уже истощены": Степанов озвучил статистику поражения врачей коронавирусом

"Медики на передовой уже истощены": Степанов озвучил статистику поражения врачей коронавирусом

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

За время пандемии в Украине коронавирусом заразились более 26 тысяч медиков, из которых умерли 258. Об этом на ежедневном брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Я хочу акцентировать ваше внимание именно на этих цифрах. Потому что наши медицинские работники находятся на передовой этой войны с COVID-19. Да, именно войны, потому что это действительно война. Уже 8 месяцев они истощены, они каждый день спасают людей», — сказал Степанов.

Министр призвал украинцев соблюдать карантин, поддержать медиков и, тем самым, уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. По словам Степанова, это можно сделать только уменьшив количество заболевших, которые будут нуждаться в госпитализации.

Он также призвал мэров городов относиться с пониманием к введенному режиму «карантина выходного дня», направленному на то, чтобы разорвать цепочки заражения коронавирусом.


Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали новый суточный антирекорд заболевших COVID-19. Лидирует по количеству зараженных Киев.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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