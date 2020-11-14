Пашинян обратился к оппозиции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил оппозиции, протестующей против договоренностей о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подумать о последствиях отказа от этого соглашения.
По его словам, трехстороннее заявление по Карабаху не касается политического урегулирования и было подписано армянской стороной исходя из «логики оперативного управления боевыми действиями».
Он добавил, что за этим последуют дипломатические обсуждения, конкретизация неопределенностей.
Говоря о требовании оппозиции, в том числе о его отставке, Пашинян заявил, что сейчас самый главный вопрос — обеспечение стабильности в стране.
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе.