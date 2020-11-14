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Спецназ Израиля ликвидировал в Иране родственника Бен-Ладена

Спецназ Израиля ликвидировал в Иране родственника Бен-Ладена

Один из главарей «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Абдулла Ахмед Абдулла ликвидирован в Иране спецназом Израиля.

Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times, ссылающаяся на источники в спецслужбах Соединенных Штатов. По ее данным, оперативники спецслужб Израиля, действуя от лица США, из пистолетов с глушителями застрелили Абдуллу (по прозвищу Абу Мухаммед аль-Масри) в Тегеране 7 августа.

Он подозревался властями США в организации терактов у американских посольств в Кении и Танзании.

Убита также его дочь Абдуллы Мириам — вдова сына Усамы бен Ладена, основателя «Аль-Каиды» . Сын Ладена Хамза отвечал за планирование и связи с различными террористическими группировками.

14 сентября 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что бен Ладен — младший был уничтожен в ходе контртеррористической операции США на границе Афганистана и Пакистана.

Как утверждают источники NYT, Абдулла находился в Иране с 2003 года и проживал там с 2015 года. Местные СМИ летом опознали его как профессора истории из Ливана. ФБР включило его в список наиболее опасных террористов, объявленных в розыск, и назначило награду в 10 млн долларов за информацию, которая поможет его поймать.

Теракты у посольств США в Кении и Танзании произошли в 1998 году, жертвами стали 224 человека, среди них 12 американских граждан.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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