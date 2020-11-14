Татарские националисты и Азербайджан: сближение на основе пантюркизма

Влада Некрасова

На фоне очередной войны в Нагорном Карабахе в Татарстане наблюдается всплеск симпатий и солидарности с Азербайджаном со стороны татарских националистов. Пантюркизм остается составной частью идеологии татарского национального движения, поэтому его активисты безоговорочно поддерживают действия Баку.

Надо сказать, что солидарность с Азербайджаном по нагорно-карабахскому вопросу у татарских националистов по времени совпадает с длительностью самого конфликта. Летом 1990 года в Казань, когда в ней чуть ли не ежедневно проходили митинги в поддержку суверенитета республики, прибыл президент Фонда исследований тюркского мира «Туран» профессор Стамбульского университета Туран Язган (1938−2012), которому вскоре присвоили звание почетного профессора Казанского государственного университета. Язган лично знакомился с татарскими националистами. Возглавляемый им фонд «Туран» профинансировал поездки в общей сложности 20 «активистов» из Татарстана на съезды тюркских государств и народов, проходивших в 1993—2001 годах в разных городах Турции. В 1990-е годы Язган способствовал открытию татаро-турецких лицеев в Татарстане (всего восемь), которые финансировались движением «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена. На открытии одного из таких в Набережных Челнах в 1996 году Туран Язган открыто заявил:

«Нашей целью является единство всех тюркских народов, создание независимых тюркских государств».

Параллельно с визитом Язгана в Татарстан в 1990 году в Москве состоялся первый съезд Ассамблеи народов Востока — по инициативе редактора пантюркистской по содержанию и антисоветской по духу газеты «Туркестан» Алмаза Естекова и при поддержке казахского писателя и литературоведа Олжаса Сулейменова. Естеков был, наверное, последним из тех, кого лишили гражданства СССР и выдворили в США (1 декабря 1990 года), хотя это был самый разгар Перестройки. Надо было сильно постараться, чтобы в те «либеральные» годы на закате СССР тебя, подобно диссиденту Владимиру Буковскому (1942−2019), выдворили из Советского Союза. Напоследок, по воспоминаниям самого Естекова, Сулейменов вручил ему $ 300 на карманные расходы.

20—21 апреля 1991 года состоялся II съезд этой организации в Казани, на котором было принято решение переименовать ее в Ассамблею тюркских народов СССР. Председателем был выбран второй человек в Татарской партии национальной независимости «Иттифак» Рафаэль Мухаметдинов, автор книг «Зарождение и эволюция тюркизма» (1996), «Идейно-политические течения в постсоветском Татарстане (1991−2006 гг.) (Сопоставление с примером Турции)» (2006) и «Тюрки в истории мировой цивилизации» (2018).

Лидером партии «Иттифак» была писательница Фаузия Байрамова, «бабушка татарского национализма», к настоящему времени уже дважды судимая за экстремизм. Тогда же на съезде в Казани была принята резолюция № 10 «О положении в Нагорном Карабахе и приграничных с Арменией районах Азербайджана». В ней отмечалось, что

«война эта порождена неуемными территориальными притязаниями Армении», «тюркские народы СССР с тревогой следят за новым витком насилия в НКАО и близлежащих районах, началом новой клеветнической кампании в масштабе страны, созданием всевозможных комитетов и обществ за присоединение „Арцаха“ к Армении», «главная ответственность за войну в Нагорном Карабахе ложится на центральные власти и спецслужбы страны», «проблема Нагорного Карабаха является внутренним делом Азербайджана и подлежит урегулированию только им самим».

Т.е. риторика этой резолюции повторяла официальную линию властей Азербайджана. Добавим, что данная позиция никогда не менялась. А разработчиком всех принятых на съезде в Казани документов являлся, кроме Мухаметдинова, политический советник первого президента Татарстана Рафаэль Хакимов (до 2020 года — директор Института истории Академии наук Республики Татарстан. — прим. ИА Newstes ) вместе с рядом других татарских «интеллектуалов».

На III съезде Ассамблеи тюркских народов в Чебоксарах 3—4 сентября 1993 года председателем был избран чувашский националист Вячеслав Тимофеев, в дальнейшем занимавший пост вице-президента Чувашского национального конгресса. Экс-министр госбезопасности Чувашии Вячеслав Тихонов в своей книге мемуаров «Работа длиною в жизнь: записки контрразведчика» (2015) описал детально, как происходил этот съезд, собравший 170 делегатов из 40 пантюркистских организаций СНГ, Турции и Турецкой Республики Северного Кипра, какие звучали на нем инициативы. Было предложено начать издавать газету «Туран» на общетюркском языке, создать унифицированный тюркский алфавит на основе латинской графики и определить турецкий язык как язык межнационального общения всех тюркских народов. Турецкие делегаты тут же предложили переписать историю тюркских народов СССР с четко антироссийских и русофобских позиций, вытеснить русский язык и русскую культуру из регионов компактного проживания тюркских народов, воспитывать молодежь в пантюркистском духе, стараться склонить к восприятию идей общетюркского единства госслужащих. Кстати, на этом съезде присутствовал тогдашний первый секретарь Первого отдела славянских стран Министерства иностранных дел Турции Умит Ярдым, который в 2014—2016 годах был послом Турции в России (в настоящий момент посол Турции в Австрии).

В 1997 году на IV съезде в городе Измир в Турции организация была переименована во Всемирную ассамблею тюркских народов: ее лидером тогда избрали одного из деятелей Меджлиса крымскотатарского народа (запрещенной в России экстремистской организации. — прим. ИА Newstes ) Ильми Умерова, а с V съезда ВАТН, прошедшего в 2007 году в Шымкенте (Казахстан), и по настоящее время ее возглавляет казахстанец Ерментай Султанмурат, академик Международной академии информации — российской общественной организации, учрежденной в 1992 году Мосгорсправкой (!). Деятельность «академии» неоднократно критиковалась научным сообществом за пропаганду лженауки и торговлю дипломами академиков. Вместе с Мухаметдиновым Султанмурат в 2009 году издал книгу «Тюркский пояс стабильности», являющуюся программной работой по современной геополитической интерпретации пантюркизма. В марте 2019 года «академик» Султанмурат приезжал в Татарстан на 30-летний юбилей Всетатарского общественного центра и заезжал в Чувашию, где рассказывал про «тюркский путь общественного развития, основанный на двухфакторной модели экономики».

24—26 мая 2014 года в поселке Туран Южно-Казахстанской области Казахстана) прошел VI съезд ВАТН, на который приехал лидер Союза татарской молодежи «Азатлык» Наиль Набиуллин. По возвращению в Казань он решил издавать газету «Тюркский взгляд», первый номер которой вышел в 2015 году. О ней и об «Азатлыке» мы поговорим далее отдельно.

Другой пантюркистской организацией в постсоветском Татарстане, имеющей свой филиал в регионе, стало Международное объединение тюркской молодежи, которое было создано в 1991 году в Татарстане. В феврале 1992 года был проведен его I съезд в Казани, председателем избрали выпускника Казанского сельскохозяйственного института, на тот момент работника Завода запчастей КАМАЗа Талгата Ахмадишина. В МОТМ входили представители 36 тюркских народов из 40 молодежных организаций. То, что Казань стала занимать лидирующую позицию в создании пантюркистских организаций, объяснялось тогдашним политическим моментом: «парад суверенитетов», охвативший союзные и автономные республики СССР, требовал консолидации национал-сепаратистов разных регионов постсоветского пространства. Пантюркисты в Татарстане очень рассчитывали на то, что суверенитет Татарстана, провозглашенный в 1990 году, будет признан независимыми республиками бывшего Советского Союза и Турцией. Однако, несмотря на все обращения, включая и воззвания самого Ахмадишина, этого добиться не удалось, хотя сочувствие и симпатию со стороны пантюркистских активистов из Турции, Центральной Азии и Азербайджана татарские националисты имели. На регулярных съездах МОТМ, проходящих в разных странах, обязательно присутствуют молодые активисты татарских национальных организаций.

Общим трендом как для ВАТН, так и для МОТМ является поддержка «территориальной целостности Азербайджана».

Созданный 12—13 октября 1990 года Союз татарской молодежи «Азатлык» в Казани, на учредительном съезде которого участвовало 355 делегатов из 30 городов СССР, аналогично придерживался пантюркистской ориентации. Этот тренд в нем доминировал, хотя поначалу, судя по акциям его активистов и первоначальным программным заявлениям, проазербайджанской ориентации не было замечено, а о событиях в Нагорном Карабахе обращений со стороны «Азатлыка» не поступало.

В 1990—1991 годах СТМ «Азатлык» возглавлял студент Казанского ветеринарного института Ирек Гарипов (позднее уехал жить в Австралию, чтобы оттуда поддерживать «суверенитет Татарстана»), в 1991—1992 годах председателем стал аспирант исторического факультета Казанского университета Рим Гильфанов (в настоящий момент — директор Службы вещания на татарском и башкирском языках «Радио Свобода»). До 1998 года «Азатлык» возглавлял Рамай Юлдашев, выпускник факультета татарской филологии, истории и восточных языков Казанского университета, преподаватель истории в татаро-турецком лицее № 149 Казани (в настоящий момент методист в Республиканском центре татарской культуры Республики Марий Эл). С конца 1990-х и в первой половине 2000-х активность «Азатлыка» в Татарстане спала, но в 2007 году в «умершую» организацию пришел Наиль Набиуллин, приехавший из Нурлата поступать на юрфак КНИТУ-КАИ. Стареющие активисты ВТОЦ предложили ему возродить СТМ «Азатлык», что он и сделал.

Набиуллин не только оживил организацию, но и сделал ее известной за пределами России. Он стал активно участвовать в организации пикетов и митингов татарских националистов и исламистов из «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» (признана террористической организации в России. — прим. EAD), создавал дискуссионные клубы, а однажды даже вступил в КПРФ, но вскоре был исключен. Тем не менее, диплом об образовании он все-таки получил, закончив, правда, не КНИТУ, а Институт социальных и гуманитарных знаний — один из низкорейтинговых частных вузов Татарстана, который в 1990-е годы носил имя Джорджа Сороса (сейчас об этом факте уже мало кто помнит). В 2015 году ИСГЗ был лишен госаккредитации, что говорит о качестве образования в нем. Набиуллин, помимо того, что имел диплом юриста ИСГЗ, решил стать и дипломированным журналистом. До этого он печатал свою статьи в татарских газетах, где набирался опыта. Он поступил в Казанский федеральный университет на отделение журналистики, написал дипломную работу об идеологе татарского национализма Гаязе Исхаки (1878−1954), создал даже специальный интернет-сайт, посвященный своему кумиру, организовал за счет краудфайдинга переиздание его романа «Зулейха» (одно из наиболее русофобских сочинений в татарской художественной литературе, экранизированное в 2005 году депутатом Госсовета Татарстана Рамилем Тухватуллиным).

Мечта о собственной газете Набиуллина осуществилась 7 октября 2015 года: он выпустил первый номер газеты «Тюркский взгляд», официально зарегистрированной в Управлении Роскомнадзора по Республике Татарстан, и стал ее издавать тиражом в 5 тысяч экземпляров на русском языке. То, что газета выходит на русском, не смущало Набиуллина: газета ориентирована на тюркские народы постсоветского пространства, большинство из которых, несмотря на мечты пантюркистов, за три десятилетия так и не освоило турецкий язык как средство общения между собой, предпочитая использовать «великий и могучий». Газету Набиуллин рассылает пачками по разным регионам России: в Чувашию, Туву, Хакассию, Якутию, Башкортостан, на Северный Кавказ и Алтай.

Если ознакомиться с газетой поближе, то слово «татары» в ней упоминается не часто, а вот слово «тюрки» постоянно. Председателем редколлегии газеты является «ветеран» Всемирной ассамблеи тюркских народов Рафаэль Мухаметдинов.

По количеству административных наказаний Набиуллин имеет большую историю, привлекался и по уголовным статьям: был условно осужден на 2 года за лжесвидетельство и привлекался по уголовному делу о мошенничестве. Понимая, что внимание к нему как к лидеру сепаратистской и пантюркистской организации со стороны силовиков повышенное, Набиуллин несколько раз публично объявлял, что покидает пост председателя СТМ «Азатлык», но каждый раз возвращался к руководству. Это происходило потому, что соратники, которым он передавал в управление организацию, оказались не способны набирать финансы для продолжения деятельности. Лидер СТМ «Азатлык» находил способы — например, проводил пикеты по заказу. Когда в 2013 году стало известно, что муфтием Татарстана станет Камиль Самигуллин, по просьбе его недоброжелателей Набиуллин вышел с плакатом, высмеивающим его. По разным источникам, эту акцию поддержал ранее судимый за изнасилование главный редактор газеты «Сиражи сузе» («Слово Сиразиева») Искандер Сиразиев, крайне недовольный избранием суфия на пост председателя ДУМ Татарстана…

Но все это не приносило стабильного дохода. В 2014 году Набиуллин собрался уехать в Стамбул, но в качестве продавца или охранника он там был никому не нужен. А вот в качестве лидера пантюркистской организации и издателя газеты он быстро нашел поддержку, в том числе и финансовую. Вскоре Набиуллин начал активно выстраивать партнерские отношения с пантюркистскими организациями в Азербайджане, Центральной Азии, Турции и в Крыму, когда он еще был в составе Украины, периодически выезжал за рубеж для налаживания контактов. 2 августа 2015 года его тепло встретили в Стамбуле в офисе пантюркистской молодежной организации Ulku Ocaklari «(Националистические очаги»), являющейся одним из молодежных объединений Партии националистического движения Турции. Основателем партии является Алпарслан Тюркеш (1917−1997), создавший также пантюркистскую организацию «Серые волки» («Бозкурт») в 1969 году. Кстати, эмблема «Серых волков» размещена и на флаге Союза татарской молодежи «Азатлык». После визита в Турцию Набиуллин и приступил к выпуску газеты «Тюркский взгляд», где в первом номере поместил логотип «Серых волков» на титульную страницу.

В Казани активисты СТМ «Азатлык» начали проводить пикеты в поддержку или в память о каких-то событиях, проходивших далеко за пределами Татарстана, будь это события в Палестине, на Украине или на Кавказе. Это могли быть акции памяти о депортации народов Северного Кавказа или Крыма, но постепенно стали появляться и пикеты в память о событиях армяно-азербайджанского конфликт. Например, с 2015 года СТМ «Азатлык» в Казани 26 февраля ежегодно организует акцию скорби по событиям в Ходжалы.

Начавшаяся 27 сентября война в Нагорном Карабахе не оставила безучастными пантюркистов в Татарстане, которые заняли позицию безоговорочной поддержки Азербайджана. Уже через неделю от азербайджанских солдат последовали видео-приветы со словами благодарности «казанским братьям», о чем поспешил рассказать мусульманский адвокат из Казани Руслан Нагиев. Одновременно татарские «интеллектуалы» принялись рассуждать о «засилье армянского лобби» в Татарстане. Здесь особенно старался ученик ныне покойного азербайджанского «философа» Гейдара Джемаля (1947−2016) Руслан Айсин, политолог и редактор журнала «Поистине». Он стал выпускать видео-ролики, в которых рассуждает о том, что «армянское лобби могущественнее еврейского», намекая на связь президента Татарстана Рустама Минниханова с предпринимателем из списка Forbes Рубеном Вардаряном.

Проявил себя и Союз татарской молодежи «Азатлык». 9 октября, в разгар боевых действий в Нагорном Карабахе, его активисты во главе с Набиуллиным организовали серию одиночных пикетов в поддержку Азербайджана в центре Казани. На плакатах было написано: «Поддерживаем территориальную целостность в международно признанных границах!».

27 октября Набиуллин выпустил очередной номер газеты «Тюркский взгляд», где на титульной странице лозунг «Азербайджан, наши сердца с тобой!». Следует отметить, что за период военных действий в Нагорном Карабахе армянская и азербайджанская диаспора в Татарстане обошлись без явных конфликтов (тут большую роль сыграли благоразумие лидеров национально-культурных автономий и силовиков). Вскоре в прокуратуре Татарстана Набиуллину вручили предостережение о недопустимости нарушения антиэкстремистского законодательства, в котором говорится, что за подобные действия грозит либо штраф в 20 тысяч рублей, либо арест до 15 суток.

Сайт «Радио Свобода» «Idel. Реалии» (СМИ — иноагент. — прим. ИА Newstes ) предсказуемо поддержал Набиуллина, заявив, что «травля издателя газеты „Тюркский взгляд“ — это сигнал и превентивная мера для татарстанской власти», хотя власти Татарстана во время войны в Нагорном Карабахе вообще не комментировали события.

Тем не менее, татарские националисты продолжают выражать свою солидарность с Азербайджаном. Истоки этих симпатий заключаются в современной доктрине пантюркизма, сторонники которой имеются в Поволжье, в том числе и в Татарстане.