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Трамп пообещал не вводить карантин в США, оставив это Байдену

Трамп пообещал не вводить карантин в США, оставив это Байдену

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, останется ли он на своем посту на второй срок, однако его администрация не будет вводить карантин из-за пандемии коронавируса ни при каких обстоятельствах.

«Эта администрация не будет вводить карантин. Что бы ни случилось в будущем, кто знает, какая администрация будет, думаю, время покажет, я могу сказать, что эта администрация не будет вводить карантин. Ни при каких обстоятельствах мы не будем вводить карантин», — сказал он.

Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает демократ Джозеф Байден, но действующий президент США Дональд Трамп поражение не признает.

Проблему Covid-19 эксперты считают одной из главных для Байдена. США находятся в числе государств, где высокие показатели заражаемости и смертности от коронавируса.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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