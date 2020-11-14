Трамп пообещал не вводить карантин в США, оставив это Байдену

Влада Некрасова

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, останется ли он на своем посту на второй срок, однако его администрация не будет вводить карантин из-за пандемии коронавируса ни при каких обстоятельствах.

«Эта администрация не будет вводить карантин. Что бы ни случилось в будущем, кто знает, какая администрация будет, думаю, время покажет, я могу сказать, что эта администрация не будет вводить карантин. Ни при каких обстоятельствах мы не будем вводить карантин», — сказал он.

Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает демократ Джозеф Байден, но действующий президент США Дональд Трамп поражение не признает.

Проблему Covid-19 эксперты считают одной из главных для Байдена. США находятся в числе государств, где высокие показатели заражаемости и смертности от коронавируса.