В Испании задержали украинцев, поставлявших российское оружие в горячие точки мира

Влада Некрасова

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Испании разоблачили преступную группировку, наладившую контрабанду оружия в горячие точки. В банду входили несколько граждан Украины, сообщает Europol.

Следствие выяснило, что банда занималась поставками российского оружия на Ближний Восток и в Северную Африку. Грузовые суда фрахтовались в Испании и следовали через Средиземное море к покупателям. Чтобы не вызывать подозрений, преступная группировка перевозила по тем же маршрутам еще и легальные грузы.

Аресты были проведены в трех испанских провинциях (Барселона, Валенсия, Аликанте). Были арестованы семь человек: местные жители, а также украинцы и граждане Латвии.

Установлено, что на поставках оружия в зоны конфликта группировка заработала более 10 миллионов евро. Деньги переводились на счета в швейцарских и британских банках, а потом легализованный капитал через торговые компании выводился в Испанию.

Расследование длилось более двух лет. В Европоле не могли не признать, что группировка действовала дерзко, была хорошо организованной и бралась за крайне сложные задачи. Так, например, банде удалось вытащить из тюрьмы в Греции капитана-сообщника, задержанного за торговлю оружием. В зоны боевых действий поставлялось не только легкое вооружение, но и спецзаказы — как, например, боевые танки.

Разоблачить контрабандистов помогли их внутренние конфликты. Двое главарей постоянно спорили по поводу зон влияния, мало уделяли внимания системе безопасности, а потому и были раскрыты.

Фото sticknoticias.com

