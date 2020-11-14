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В лесу на Сумщине контрабандисты бросили грузовик с красной икрой на миллион гривен

В лесу на Сумщине контрабандисты бросили грузовик с красной икрой на миллион гривен

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Контрабандисты не оставляют попыток незаконно провезти в Украину без надлежащего таможенного оформления редкий или достаточно «экзотичный» товар: теперь добычей пограничников стал груз красной икры с территории России, который был задержан в Сумской области.


Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что о возможной незаконной перевозке товаров на этом участке государственной границы пограничников проинформировали сотрудники Службы безопасности Украины. В частности, накануне поздно вечером совместный наряд обнаружил автомобиль без номерных знаков, который незаконно пересек границу из России.

«Совместный наряд обнаружил автомобиль без номерных знаков, который незаконно пересек границу из России. При попытке задержания транспортного средства оно начало опасно маневрировать, в результате чего застряло на бездорожье. Водитель выскочил из кабины и побежал обратно на территорию России», — рассказали пограничники.

В кузове автомобиля правоохранители обнаружили 11 контейнеров с красной икрой. Согласно этикеткам на коробках — это икра горбуши с Камчатки. Общий вес товара составил 275 кг.

Сейчас автомобиль вместе с грузом деликатеса, стоимость которого может достигать около 1 млн грн, доставлен в пограничное подразделение. Товар в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы.

Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее «ФАКТЫ» писали об опасностях, которые несет в себе работа пограничника, особенно в том случае, если местные жители явно «сочувствуют» контрабандистам.

Фото: dpsu.gov.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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