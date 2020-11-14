В Пентагон пробрался «враг» Израиля: «Помпео стал очень богатым»

Анастасия Иванова

Недавно назначенный старшим советником министра обороны США Дуглас Макгрегор отметился ранее громкими утверждениями о том, что деньги «израильского лобби стали основой поддержки Вашингтоном Иерусалима». Этим высокопоставленный чиновник Пентагона не ограничился, обвинив бывших, а также действующих представителей администрации Дональда Трампа в «баснословном обогащении» за период их пребывания в Белом доме. Так, по его словам, госсекретарь США Майк Помпео стал «очень, очень богатым» в результате поддержки Израиля, со ссылкой на показанный в минувшую пятницу репортаж на телеканале CNN пишет сегодня, 14 ноября, газета The Times of Israel.

Дугласа Макгрегора, полковника в отставке, в сентябре 2019 года спросили, хотят ли тогдашний советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм войны с Ираном.

«Вы должны посмотреть на людей, которые делают пожертвования этим лицам», — многозначительно ответил тогда Макгрегор. — Мистер Болтон стал очень, очень богатым и оказался в том положении, в котором он находится, благодаря своей безоговорочной поддержке израильского лобби. Он их человек на земле в Белом доме».

«То же самое в значительной степени верно и для господина Помпео, он стремится стать президентом, — сказал Макгрегор год назад. — У него есть деньги от израильского лобби, саудовцев и других».

Дуглас Макгрегор был назначен советником исполняющего обязанности главы Пентагона Кристофера Миллера, который заменил Марка Эспера, когда тот и другие высокопоставленные должностные лица Минобороны США были уволены на этой неделе президентом Дональдом Трампом.

До сих пор не ясно, остался ли Макгрегор при своём мнении, которое он выразил год назад. Во всяком случае разъяснений на данный счёт он пока не представил.

При этом The Times of Israel напоминает своим читателям, что в интервью российскому государственному телеканалу RT в 2012 году Дуглас Макгрегор сказал, что произраильское лобби имеет «огромное влияние» в Белом доме и Конгрессе США, и «хочет, чтобы против Ирана были предприняты военные действия».

«Я думаю, что Американо-израильский комитет по связям с общественностью (AIPAC) и его подчинённые или аффилированные элементы предоставляют огромные суммы денег, которые за многие годы позволили приобрести столь же огромное влияние в (американском) Конгрессе», — сказал он в беседе с RT.

Напомним, с появлением нынешнего американского лидера в Белом доме в январе 2017 года Израиль добился серьёзных достижений в продвижении своей повестки на Ближнем Востоке. Не самую последнюю роль в этом сыграл, в частности, Джаред Кушнер, старший советник Трампа и его зять.

Так, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон признаёт Иерусалим столицей Израиля и начинает процесс переноса туда своего посольства. 14 мая 2018 года в Иерусалиме прошла торжественная церемония открытия американского посольства. Делегацию США на мероприятии возглавлял министр финансов Стивен Мнучин. Президент Трамп обратился к участникам церемонии с помощью видеосвязи из Вашингтона.

В мае 2018 года Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из ядерной сделки с Ираном (в ней до сих пор остаются сам Тегеран вместе с Россией, Китаем, Великобританией, Германией и Францией) и запуске кампании «максимального давления» на ИРИ, беспрецедентно расширив с этого времени американские санкции против этой страны.

25 марта 2019 года он подписал указ «Об официальном признании Соединёнными Штатами Америки суверенитета Израиля над Голанскими высотами». Церемония подписания документа прошла в Белом доме. На ней присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.