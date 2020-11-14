Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В Украине новый коронавирусный рекорд — 12 524 заболевших за сутки

В Украине новый коронавирусный рекорд — 12 524 заболевших за сутки

В Украине новый коронавирусный рекорд — 12 524 заболевших за сутки

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

За минувшие сутки, 13 ноября, в Украине было зарегистрировано 12524 новых случая заражения COVID-19. Эта самое большое количество инфицированных за сутки с начала пандемии, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.

Госпитализовано 1525 человек, летальних случаев — 191, 4962 человека выздоровели.

За сутки в стране проведено 78 179 тестов, в том числе методом ПЦР — 48054, методом ИФА — 30125.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 525 176 случаев COVID-19, выздоровело 238 811 человек, скончались — 9508.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по всей территории Украины с 14 ноября Кабмин ввел «карантин выходного дня», но местные власти выступили против и отказываются выполнять решения Киева.

138 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Вирусолог назвал людей, рискующих заболеть коронавирусом в тяжелой форме
Вирусолог назвал людей, рискующих заболеть коронавирусом в тяжелой
Похотливый полицейский занимался групповым сексом с незнакомцами за 15 тысяч рублей
Похотливый полицейский занимался групповым сексом с незнакомцами за
И.о. президента Киргизии подал документы на выборы в ЦИК
И.о. президента Киргизии подал документы на выборы в ЦИК
Модный дайджест: от Беллы Хадид в праздничной кампании до коллекции Хелены Кристенсен
Модный дайджест: от Беллы Хадид в праздничной кампании до коллекции
Ось катастроф в ноябре 2020 года: о чем предостерегает Василиса Володина
Ось катастроф в ноябре 2020 года: о чем предостерегает Василиса
Спецназ Израиля ликвидировал в Иране родственника Бен-Ладена
Спецназ Израиля ликвидировал в Иране родственника Бен-Ладена
Гороскоп на 2021 год: Дева
Гороскоп на 2021 год: Дева
"Не верили, что я мальчик": Цискаридзе признался, что в детстве его считали гермафродитом
"Не верили, что я мальчик": Цискаридзе признался, что в детстве его
Красный Крест обсудит с Россией сотрудничество по Карабаху
Красный Крест обсудит с Россией сотрудничество по Карабаху
Конец ретроградного Марса 14 ноября: 6 Знаков Зодиака добьются успехов и славы
Конец ретроградного Марса 14 ноября: 6 Знаков Зодиака добьются
Россия отправила 20 самолетов с миротворцами в Карабах
Россия отправила 20 самолетов с миротворцами в Карабах
Трамп пообещал не вводить карантин в США, оставив это Байдену
Трамп пообещал не вводить карантин в США, оставив это Байдену

Топ на сегодня

В Нидерландах родственник жертвы катастрофы MH17 напал на адвоката россиянина
В Нидерландах родственник жертвы катастрофы MH17 напал на адвоката
Названы имена победителей Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование 2020»
Названы имена победителей Всероссийского конкурса образовательной
Бьюти-дайджест: от новогодних образов до мужской косметики Фаррелла Уильямса
Бьюти-дайджест: от новогодних образов до мужской косметики Фаррелла
Беременная Кети Топурия опубликовала редкое фото с возлюбленным Львом Деньговым
Беременная Кети Топурия опубликовала редкое фото с возлюбленным Львом
В Горловке удалось сохранить уникальные экспонаты музея миниатюрной книги 
В Горловке удалось сохранить уникальные экспонаты музея миниатюрной

Еще по теме

На Украине число случаев COVID-19 достигло 52 043
За сутки наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве
В Украине зарегистрировали 51 224 случая COVID-19, за сутки — 810
В Украине новый рекорд по заболевшим COVID-19