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Атаки на Степанова связаны с желанием команды Супрун возглавить Минздрав – эксперт

Атаки на Степанова связаны с желанием команды Супрун возглавить Минздрав – эксперт

Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения в 2016−1019 годах, якобы продолжает координировать деятельность оставшихся в Минздраве ставленников и всерьез думает о возвращении в министерское кресло с помощью Виктора Ляшко. Такое мнение высказал общественный деятель Семен Глузман на своей официальной странице в Facebook.

«Вездесущая и гиперактивная Супрун координирует деятельность оставшихся в Минздраве многочисленных „супрунят“ всерьез думает о возвращении в кресло. Выполнивший приказ и.о. министра Супрун, лично уничтоживший в Украине всю санитарно-эпидемиологическую службу Виктор Ляшко бесстыдно и бессовестно работает заместителем министра Степанова», — написал эксперт.

По его словам, участившиеся в последнее время атаки на действующего министра здравоохранения Максима Степанова якобы связаны именно с желанием команды Супрун вернуться к руководящим должностям в Минздраве.


«Состояние нашей медицинской системы — последовательно и сознательно разрушено Ульяной Супрун и ее командой молодых реформаторов. Им бы всем сегодня по очереди идти к следователю, а кому-то и в тюрьму. Но они, бесстыжие, опять норовят во власть», — прокомментировал Семен Глузман.

При этом, по его мнению, с приходом на должность министра здравоохранения Максима Степанова медицинская система Украины продемонстрировала признаки выздоровления.

«У нас, у медиков и у наших пациентов действительно появилась надежда. Потому что в самой системе здравоохранения появился здравый смысл», — отмечает правозащитник.

По его словам, сейчас министр Степанов вынужден иметь дело с плачевными результатами деятельности Ульяны Супрун, которая сознательно разрушила медсистему Украины.

Эксперт считает, что в свою очередь чиновники, знающие ситуацию в подробностях, рассказывают о некоторых западных партнерах Украины, которые оказывают нарастающее давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя увольнения «антиреформатора» Степанова.

«Пока наш президент не уступает, он прекрасно понимает, что возвращение Супрун резко ухудшит его личную ситуацию. А вдруг уступит? И поставит на его место, пусть и не Супрун, но мелкого и услужливого Виктора Ляшко, прежде смертельно согрешившего перед Украиной. Но так и не осознавшего свою вину, не покаявшегося», — считает Семен Глузман.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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